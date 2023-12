'El Cauca se desangra': gremios y políticos condenan asesinato de alcalde de Guachené

Gran consternación en los diferentes sectores económicos y políticos del Cauca y del país ha causado el asesinato del alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonía, hecho registrado en la tarde del viernes 22 de diciembre.



Gremios y empresas del suroccidente colombiano exigieron al Gobierno nacional que tomen medidas certeras y eficaces para que pare la ola de violencia en el norte del Cauca.



“El departamento del Cauca requiere de acciones urgentes que de verdad lleven a garantizar los derechos de la población civil que en él habita, especialmente el derecho a la vida”, dice un comunicado conjunto entre Asocaña, Procaña, ANDI Seccional Cauca y Más País.

#SOSCAUCA | Gremios y empresas del Cauca y el Valle exigimos medidas urgentes para que pare la violencia en el norte del Cauca. Hoy asesinaron al alcalde de #Guachené, Elmer Abonía Rodríguez, y a cinco personas del resguardo Canoas en Santander de Quilichao.



Así mismo, señalaron que “el asesinato de un alcalde municipal es un atentado a la democracia y a la institucionalidad de nuestro país, que no puede quedar impune”.



“Exigimos que desde el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación se implementen estrategias en terreno que permitan estabilizar la situación de violencia y conflicto en esta región”, agrega el texto.



Alcaldes, congresistas y líderes políticos también levantaron su voz de rechazo a lo ocurrido.



“Amigo Elmer, cuánto me duele tu partida, este no puede ser el precio que se tenga que pagar por servir a un pueblo, ¡cuánto me duele!”, expresó Roller Escobar, alcalde de Villa Rica.



“Este hecho es un recordatorio doloroso de la necesidad de erradicar la violencia y la impunidad. Exigimos justicia y hacemos un llamado al esclarecimiento de los hechos que hoy enlutan al norte del Cauca”, fueron las palabras de la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán.



“El Cauca se desangra. Nuestras condolencias y solidaridad con su familia, amigos y comunidad”, dijo la senadora indígena Aida Quilcué.



El representante a la Cámara, Óscar Campo, que también fue gobernador del Cauca, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que se le había advertido al Gobierno sobre lo que pasaba en Guachené.



“El temor y la zozobra no pueden terminar doblegando la dignidad de un pueblo, y solo a través de un llamado colectivo a los violentos, se podrá devolver el valor a toda una comunidad que busca garantías de vida de un estado bastante promesero pero poco efectivo para garantizarla”, dijo Campo.



El gobernador de Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, rechazó el asesinato del alcalde de Guachené.



“Hoy nos invade la profunda tristeza a causa de la violencia que arrebata la vida de un líder trabajador, luchador y ejemplo para muchos”.



“Junto a las autoridades avanzaremos en la investigación con celeridad y captura a los responsables de estos hechos. Nuestra solidaridad con su familia, con la Administración Municipal y la comunidad de Guachené”, escribió Larrahondo en X.

Leonardo González Perafán, director de Indepaz, rechazó categóricamente el homicidio y llamó a que se gestione un plan de acción para contrarrestar los hechos de inseguridad en el departamento que se han visto en auge en los últimos días.



“Cauca requiere urgente toda la atención del Estado y un plan coordinado contra la criminalidad que ejercen los violentos, en espacial en el Norte del departamento, Balboa y Argelia”, aseguró González Perafán.

Seguidilla de ataques en menos de una semana

Indepaz señaló que entre el 16 y el 22 de diciembre del presente año, se han presentado una seguidilla de acciones violentas en el Cauca.



El 16 de diciembre, en Toribío fue asesinado el líder indígena Marino Pavi; el 19 de diciembre, en Páez y Santander de Quilichao fue una mujer en cada localidad, casi simultáneamente; el 20 de diciembre, en Silvia, el líder Carlos Quijano fue asesinado, en Corinto, una niña y su padre fueron secuestrados, y en Piendamó, un menor de 16 años, desmovilizado de las antiguas Farc, fue asesinado.



El 21 de diciembre, en Caloto, se registró un doble asesinato; y el 22 de diciembre, se presentó un asesinato en Buenos Aires, una masacre en Santander de Quilichao, y el asesinato del alcalde Elmer Albonía en Guachené.

Así ocurrió el crimen



El alcalde de Guachené, Cauca, Élmer Abonía Rodríguez, fue asesinado el 22 de diciembre, en una zona rural al norte del municipio, en donde realizaba una reunión con algunos funcionarios de la administración.



El hecho se registró alrededor de las 6 de la tarde en la vereda Cabito, donde el mandatario local fue atacado con arma de fuego, al parecer, luego de finalizar el encuentro.



Información aportada desde la zona señala que uno de los escoltas también fue alcanzado por las balas y resultó herido.



En cuanto a Abonía, pese al esfuerzo de los médicos, falleció en el hospital de Puerto Tejada a causa de la gravedad de sus heridas.



En diciembre de 2022, el alcalde de Guachené fue asaltado cuando se movilizaba, con su esquema de seguridad, a la vereda Campo Llanito, por hombres armados que le robaron el arma de dotación a su escolta y se llevaron el vehículo con todo y conductor, que abandonaron metros más adelante.



Además, en septiembre de este año, le había solicitado al Gobierno nacional ayuda para controlar la difícil situación de orden público que aqueja a su municipio, luego de la muerte de una menor a causa de una bala perdida.



“Guachené no puede soportar más pérdidas de vidas ciudadanas. Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a la Defensoría del Pueblo para que nos ayuden a reducir esta ola de violencia en el municipio”, fue la solicitud de Abonía en ese momento.



Por este crimen, autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 60 millones de pesos por quien dé información que permita dar con los responsables.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN