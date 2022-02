Son cientos y se podría decir que miles, las personas que aparecen en el listado firmando para la revocatoria del alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, cuando en realidad no lo hicieron, además de personas fallecidas y otras que residen en el extranjero desde hace muchos años.



La situación ha generado una gran polémica en la ciudad, más cuando las firmas aparecen avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil después de un largo proceso de auditoría.



De acuerdo con John Turizo, vocero del movimiento de revocatoria del mandato del alcalde Andrés Gómez, la firma encargada de la auditoría en Bogotá se llama ‘Huella Electoral’ y el proceso también revisado por la Registraduría.

Entregaron a la Registraduría, 62.370 firmas

Dijo, que en total se entregaron a la Registraduría, 62.370 firmas, de las cuales fueron avaladas 39.440, anulándose 22.930.



“Todas aquellas personas que aparecen firmando con el aval de la Registraduría y no lo hicieron los invitamos a colocar el denuncio ante la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue lo sucedido”, dijo John Turizo.



Así mismo indicó, que podría tratarse de una forme de entorpecer el proceso por parte del alcalde de Sincelejo, en ese afán de no querer que el pueblo decida su continuidad, o no en la Alcaldía.

Muertos firmando

Familiares de personas con sus seres queridos fallecidos desde hace varios años, denunciaron que aparecen en las listas avaladas, con firmas y números de cédulas.



“Para nosotros es indignante esta situación, no es posible que utilicen el nombre de nuestros familiares para este tema. Es por eso que colocaremos la denuncia respectiva ante las entidades que correspondan”, dijo Paola Barreto, miembro de la familia Martínez Garay, nieta de Antolín Martínez, quien tiene 23 años de fallecido y aparece firmando.



Por su parte Lida Sierra Martínez, quien vive hace cinco años en Chile dijo, que no sabe cómo aparece firmando una revocatoria cuando tiene tantos años de no estar en Sincelejo.

Protestas

Una gran cantidad de personas se tomaron ayer la calle 20 de Sincelejo, frente a la sede de la Registraduría para protestar porque aparecen firmando una revocatoria, cuando nunca lo han hecho.



Pidieron una explicación a la entidad sobre lo sucedido, pero hasta el momento no hay ningún pronunciamiento.



El alcalde Andrés Gómez impugnó el informe entregado por la Registraduría, ente que deberá revisar nuevamente el proceso de las firmas y emitir su concepto.



Dijo el alcalde, que se ha mantenido al margen de la acción que inició un comité buscando su revocatoria, que se declaró impedido y que respetaba la democracia.



Sin embargo indicó, que no es cierto que haya intervenido en el proceso de recolección de las firmas para que se presente el error detectado.



Culpó a sus contradictorios políticos de ser los responsables de todo el proceso que se cumple en su contra y de torpedear el trabajo que realiza como alcalde de Sincelejo.



Por ahora se espera el pronunciamiento de la Registraduría para saber si se cita a las elecciones, o se anula el proceso de revocatoria.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

