Confirman 97 casos de covid en ancianato de El Líbano (Tolima)

Las autoridades de El Líbano, en el norte del Tolima, confirmaron que van 97 casos positivos de covid-19 en el Hogar San José, que atiende a 106 adultos mayores de este municipio, muchos de ellos, sin familia. Son 79 los abuelos contagiados y 18 funcionarios.



La hermana María Isabel Torres Vargas, directora del Hogar, confirmó, además, que, desde el 22 de diciembre, cuando se empezó a identificar el brote, siete adultos mayores han fallecido debido a que el coronavirus les complicó su situación de salud, pues todos poseen varias comorbilidades.

“Muchos de los abuelos sufren de Epoc (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica); viven resfriados, padecen diabetes y del corazón, entre otras enfermedades graves, sumada su avanzada edad”, afirmó la religiosa, quien también está contagiada, pero sin mayores síntomas.



La hermana María Isabel afirmó que durante toda la pandemia ha sido muy rigurosa con el cuidado y con los protocolos de bioseguridad, pero el contagio llegó por una enfermera externa (hay varias internas que no salen del establecimiento). Y lamentó el poco acompañamiento y apoyo que ha recibido por parte de las autoridades municipales y de las EPS, que hubieran podido detectar a tiempo el brote y evitar que se expandiera. Aunque agradece el apoyo incondicional del Hospital Alfonso Jaramillo Salazar.



También lamenta que en el lugar adolecen de elementos de bioseguridad. Solo hasta la noche del 31 de diciembre llegó una donación de trajes antifluidos por parte de la Mina El Gran Porvenir.

Muchos de los abuelos han sido recogidos de las calles y otros son internados por sus familiares Foto: Archivo particular

El Hogar San José funciona desde hace unos 40 años, a cargo de la comunidad de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Muchos de los abuelos han sido recogidos de las calles y otros son internados por sus familiares. Es un ente descentralizado del municipio y funciona con un presupuesto público limitado y con la ayuda de benefactores. Tiene una sede rural en la vereda La Trina a donde, por fortuna, no ha llegado el virus.



Debido a la contingencia, algunos abuelos han sido retirados para ser atendidos por sus familiares y a los demás los mantienen aislados para evitar que el virus llegue a toda la población (va en más del 90 por ciento). Se han habilitado ventanillas para que puedan recibir visitas.



“Tengo una población muy vulnerable. No sé cómo no se han muerto. Yo creo que los he cuidado mucho. Todos están estables, comiendo bien, separados y regados por toda la casa”, afirma la hermana y añade que se les ha aumentado el trabajo debido a que los cuidadores y enfermeras, asignados por las EPS o por algunos familiares, se retiraron del establecimiento para salvaguardar su salud.

Algunos abuelos han sido retirados para ser atendidos por sus familiares. Foto: Archivo particular



La atención médica se está haciendo dentro del Hogar y solo cuando el caso lo amerita se hace remisión al hospital. Actualmente hay una persona hospitalizada y en delicadas condiciones.



Eso lo afirma Diego Padilla, director de urgencias del hospital, quien lamenta que los casos de contagio vayan en aumento en esta población de cerca de 40 mil habitantes. El Líbano ocupaba el puesto 14 a nivel departamental (son 47 municipios) pero ya va en el 8. Y los casos del asilo no han sido incluidos en las cifras departamentales, pues se demoran en actualizarse. Según Padilla, no hay disponibilidad de camas UCI en El Líbano. La ocupación ya está en el 100 por ciento, mientras que en el departamento va el 80 por ciento.



(Lea además: Tan solo 10 camas UCI para pacientes con covid-19 quedan en Ibagué)

En todo el departamento van 44.138 casos (1.265 muertos y 40.908 recuperados). Foto: Archivo particular

Según el reporte al 31 de diciembre de la Secretaría de Salud del Tolima, actualmente hay 38 casos activos de covid-19 en dicha población. En toda la pandemia se han registrado 488 casos (16 fallecidos y 434 recuperados más los 38 activos). En todo el departamento van 44.138 casos (1.265 muertos y 40.908 recuperados).



No obstante, añade Padilla, la curva de contagios tiende a ir en aumento debido al mal comportamiento de una parte importante de la comunidad, que no ha cumplido con las recomendaciones de distanciamiento social ni con el uso del tapabocas. Sobre todo, en las fechas recientes (24 y 31 de diciembre). “Las cosas tienden a complicarse para las próximas semanas y todavía está lejos la vacuna. La recomendación es que no bajemos la guardia con el autocuidado”, advirtió Padilla.



La hermana María Isabel hizo un llamado a la comunidad para que donen elementos de aseo para el hogar (alcohol, geles, detergentes y jabones) y de uso personal para los abuelos; medicamentos como Azitromicina y tapabocas. También alimentos no perecederos.

José Alberto Mojica

EL TIEMPO

El Líbano (Tolima)@joseamojicap