Tragedia familiar: sacerdote y su madre murieron por covid en solo 5 días

"Sí, me canso, y mucho. Pero me detengo un poco, tomo aire, sonrío y continúo, porque -aunque cansado- sé que me esperan para recibir de Dios la gracia y yo espero de él recibir vida en la eternidad.



Esa fue la respuesta que el padre Carlos Mauricio Gordillo Bermúdez le dio a uno de los feligreses que lo vio regresar a la iglesia del Monte Tabor, en Villavicencio, con las botas húmedas, sudado y con el aire entrecortado, al concluir uno de los extenuantes recorridos diarios de peregrinación que realizaba por la zona montañosa de Buenavista y Pipiral, en Villavicencio, donde prestaba sus servicios como sacerdote.



El 25 de julio, el sacerdote falleció en un centro de salud de la capital del Meta, cinco días después que su señora madre, Flor María Bermúdez. Los dos murieron por enfermedades asociadas al covid-19.

Flor María nació el 9 de enero de 1949 en Restrepo, Meta, en una familia humilde, católica y con buenos valores. "Su mayor afición fue cantar música llanera y ranchera, cocer y pintar; fue una mujer muy hogareña y comprometida con su familia, amorosa y bondadosa", expresó uno de los nietos el día de su despedida.



Ella tenía un gusto por las ventas y su gran deseo en la vida fue tener hijos sacerdotes. En su juventud, siendo madre ya de dos hijos, se casó con Carlos Julio Gordillo. De este matrimonio nacieron ocho hijos, cinco hombres y tres mujeres que -a pesar de las dificultades- lograron sacar adelante.



Flor María tenía un gusto por las ventas y su gran deseo en la vida fue tener hijos sacerdotes. Foto: Archivo familiar

En el ejercicio de su vida cristiana, Flor María acompañaba y motivaba las misiones de Navidad y Semana Santa, como también el rezo del Rosario y las devociones Marianas, en las veredas de Sardinata y Caney bajo, en Restrepo, especialmente en el mes de mayo.



Carlos Mauricio nació en Restrepo el 18 de enero de 1985 y sus estudios los hizo en este municipio del Meta. Durante su juventud tuvo su cercanía a la espiritualidad y poco a poco fue descubriendo su llamado a la vida consagrada.



En el año 2007 ingresó a la comunidad de la Inmaculada Concepción, en donde realizó su formación religiosa. Allí fortaleció su dedicación a la misión evangelizadora.



Cerca ya de terminar sus estudios de teología, Carlos decidió ser parte del seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, donde recibió el ministerio sacerdotal de manos de monseñor Óscar Urbina, el 19 de noviembre de 2016, para el servicio de la Arquidiócesis de Villavicencio.



Su primer servicio como sacerdote fue ser vicario de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en el barrio el Estero. Luego, recibió el encargo de párroco en Nuestra Señora de los Dolores Corcovado, en el barrio Ciudad Porfía. En su último año de vida fue párroco en la Unidad Parroquial del Monte Tabor y Nuestra Señora de las Lajas en las veredas de Buenavista y Pipiral, todas parroquias de Villavicencio.



Tras la muerte de Carlos Mauricio, la Arquidiócesis de Villavicencio le encargó temporalmente a su hermano mayor Fernando, que presta sus servicios sacerdotales en República Dominicana, que siga la misión evangelizadora en las montañas de Buenavista y Pipiral.

NELSON ARDILA ARIAS

Para El TIEMPO

VILLVICENCIO

