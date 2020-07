Familiares de fallecido por covid-19 denuncian negligencia de EPS

La tristeza embarga a la familia de Guillermo Vivanco Guerrero, conductor del Colegio del Cuerpo de Cartagena, que falleció este domingo. Él estuvo internado 15 días en la clínica Higea, por problemas respiratorios y confirmarse horas después del deceso que era positivo de covid-19, hecho que cuestionan los familiares.

De acuerdo con su hijo, Hermman Vivanco, el pasado 11 de junio lo llevaron hasta dicho centro asistencial, donde le tomaron una placa, la cual detectó neumonía. Siendo así, le realizaron una prueba de covid-19, cuyos resultados tardaron más de lo esperado.



“Solicitamos los resultados de las pruebas y nunca nos la dieron, sino hasta que mi papá falleció. Mi hermana iba todos los días a pedir los resultados a Salud Total y el médico le decía que no se preocupara por eso, que no tenía covid”, manifestó Hermman.

Vivanco agregó que, en los 71 años de vida de Guillermo, nunca presentó complicaciones de salud, poco o nada se quejaba y siempre estaba dispuesto a trabajar.



Además, mientras estuvo internado en la clínica Higea, los reportes de los galenos con respecto a la salud del paciente giraron en torno a una supuesta evolución satisfactoria, por lo que ahora Hermman y su hermana no se explican cómo o de qué se complicó exactamente.



Asimismo, los reportes médicos que indicaban que “el coronavirus no era una preocupación”, según señalan sus familiares, en la salud de Vivanco Guerrero, se juntaron con el hecho de que la EPS no hizo un cerco epidemiológico a la familia, tal como lo establece el protocolo.



“Mi mamá duró con mi papá ocho días atendiéndolo en la casa y ella se encuentra bien, en la empresa donde trabajo me hicieron la prueba y salí negativo, mi sobrina también está bien”, aseguró.

Guillermo Vivanco Guerrero, conductor del Colegio del Cuerpo de Cartagena. Foto: Cortesía

Guillermo Vivanco Guerrero se encontraba trabajando como conductor de la camioneta del Colegio del Cuerpo de Cartagena, un centro artístico de formación en danza contemporánea, desde 2007.



Para el director de la institución, Álvaro Restrepo, ‘Don Guillo’, como lo conocían allí, fue un hombre extraordinario, bueno y colaborador que se ganó el cariño de los jóvenes y del personal que conforma al Colegio.



“Siempre fue muy colaborador, aconsejaba a los jóvenes. Es un hecho que nos tiene tristes”, dijo Restrepo.

Lo que dice Higea y la EPS

Ante la demora en confirmar el caso del padre de familia y efectuar el cerco epidemiológico, en un comunicado firmado por el gerente de la clínica Higea, Héctor Romero Sáenz, el centro de salud respondió a EL TIEMPO sobre los señalamientos y responsabilizó a la EPS por el hecho.



“Es pertinente resaltar que el manejo médico estuvo estrictamente apegado a los protocolos indicados por el Ministerio de Salud Pública y Protección Social, para el manejo pacientes con este nuevo virus”, sostuvo.



Agregó que “en ningún momento” ha existido secretismo ni ocultamiento relacionado al tratamiento y la evolución del paciente hoy fallecido.



“La muestra fue tomada por su EPS en la atención prioritaria de donde fue remitido como sospechoso de covid-19, que además como EPS y aseguradora del paciente es la competente para realizar el estudio de campo y el cerco epidemiológico correspondiente”, indicó.

Por su parte, voceros de Salud Total informaron a este medio que buscaron desde mediados de junio a los familiares del paciente, pero finalmente no hubo comunicación.



“Salud Total EPS-S hizo búsqueda activa desde el día 18 de junio, pero no hubo comunicación con los familiares. Autorizó todo lo que el señor afiliado requirió, y no negó ningún tipo de servicio”, expresó.



EL TIEMPO tuvo acceso al documento en el que se oficializa el resultado positivo a la muestra que le tomaron a Guillermo. Con fecha del 13 de junio y de validación el 17 del mismo mes. Si bien la EPS aseguró que desde el 18 intentaron comunicarse con la familia sin obtener comunicación, Hetty Vivanco, hija de Guillermo, negó lo informado.



“Eso de que trataron de ubicarnos desde el 18 es mentira, porque nosotros todos los días íbamos a la clínica. Además, ellos tenían mi número de teléfono y, desde que a mi papá lo hospitalizaron, no me despegué nunca de mi celular, pendiente a cualquier cosa”, recalcó la mujer.

Añadió que, efectivamente, Salud Total la llamó este martes para anunciarle a ella y a sus familiares que le iban a realizar las pruebas a la familia, pero “¿ya para qué? Ya pasaron más de 20 días” y desistieron de someterse a las muestras de la EPS.



“Ahorita después de tantos días es que ellos van a hacer el cerco epidemiológico. Si vemos la necesidad, lo hacemos particular, pero por Salud Total no lo vamos a hacer, porque ellos pueden inventar cualquier cosa para confirmar lo que están diciendo”, afirmó.



Finalmente, Hetty se pregunta: “si pudieron comunicarse el martes con nosotros para el cerco, ¿por qué no pudieron hacerlo desde el 18 como dicen?”.

DEIVIS LÓPEZ ORTEGA

Corresponsal de EL TIEMPO

BARRANQUILLA

En Twitter: @DeJhoLopez