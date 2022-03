Dos mujeres murieron en medio de procedimientos estéticos que fueron practicados en clínicas de garaje del municipio de Mariquita, Tolima.



Jorge Bolívar, secretario de Salud del Tolima, confirmó la noticia y señaló que se trata de un hecho lamentable que enluta a dos familias del departamento toda vez que las fallecidas residían en los municipios de Lérida y Fresno.



Asistieron a un local comercial de nombre Estética Luna, en el barrio El Carmen, de Mariquita, donde al parecer les practicaron procedimientos invasivos no autorizados en ese tipo de establecimientos”, señaló el funcionario y agregó que se está a la espera de los resultados de Medicina Legal que determinen la causa de estas muertes.



Las víctimas fueron identificadas como María del Pilar Jiménez, 27 años, oriunda del municipio de Lérida, intervenida el pasado 17 de febrero y quien falleció 10 días después debido a complicaciones en su salud.



Sus familiares señalaron que al parecer una amiga le recomendó el procedimiento “y la cirugía se la hicieron un día después de los exámenes de rigor, pero luego presentó dificultades en los riñones”.



La segunda fallecida es Johanna Patricia Giraldo Marulanda, 39, a quien le hicieron la intervención el 28 de febrero pero falleció el 3 de marzo anterior.



Los familiares, con ayuda de las autoridades, lograron establecer que la esteticista responsable de los dos procedimientos se identifica con varios nombres lo que ha dificultado su localización.



Por estos hechos la Secretaría de Salud del Tolima procedió a cerrar el establecimiento y pondrá este caso en manos de la Fiscalía para la investigación y esclarecimiento de los hechos.



“Alertamos a las personas que se realizaron procedimientos en el Centro de Estética Luna, para que, por prevención, asistan a consultas y exámenes en los servicios de urgencias de los municipios”, dijo Jorge Bolívar.



Al ser consultado, el alcalde de Mariquita, Juan Carlos Castaño, señaló que estudia el pago de recompensas para detectar centros de Estética clandestinos que adelantan procedimientos no autorizados.



“En este caso lamentable se trata de un centro de estética clandestino, ilegal, y hemos averiguado pero no hay quién dé razón del responsable de este local comercial”, aseguró el mandatario.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

TOLIMA