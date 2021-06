‘Pedimos excusas por publicar el video de Santiago Ochoa’

Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, pidió excusas a la familia de Santiago Ochoa por publicar un video sobre su muerte.



El joven, de 23 años, fue decapitado en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca.



“Perdón por publicar el video de Santiago, ayer en la tarde hablamos con su familia y le pedimos excusas. La indignación que me generó la indiferencia de las autoridades me llevó a cometer ese error, me excuso”, indicó Miranda en Twitter.



La representante ha denunciado que hay un “silencio cómplice frente al crimen”. “Yo solo quiero justicia por quienes ejercen sus legítimos derechos”, agregó.



El pasado 21 de junio, Miranda dijo en la red social: “aquí condenan por publicar un video y no el crimen que denunciamos”.



“Están matando a quienes protestan en Colombia, Santiago Ochoa de 23 años y miembro de la primera línea fue DECAPITADO. ¡Disculpen mi crudeza al subir el vídeo, pero NOS ESTÁN MATANDO!”, puntualizó en Twitter.

Familia pide justicia

La familia de Santiago Ochoa ha pedido que el crimen no quede impune. Martha Ochoa, tía de la víctima, sostiene que el joven no pertenecía a la primera línea, que había salido al mediodía del sábado 19 de junio a realizar una vuelta y no volvió.



"La mamá mantenía pendiente y él era un muchacho de casa", comentó. El joven salió en una bicicleta y la idea era que regresara pronto porque debía trabajar en una ferretería. "Mi sobrino era juicioso. La mamá estaba pendiente y él era un muchacho de casa", agregó la tía.



La familia desmintió las versiones sobre que habría sido detenido por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Los allegados no tienen precisión sobre lo que ocurrió cuando el joven salió de su vivienda en el sector de La Paz, cerca de San Francisco.



Hacia las 5 de la tarde del domingo 20 de junio, el ocupante de una motocicleta arrojó una bolsa negra en un antejardín en el callejón El Delirio, en el corregimiento de Aguaclara, zona plana de Tuluá, municipio a hora y media de Cali.



Al anochecer, esta bolsa llamó la atención de varias personas hasta cuando una de ellas decidió abrirla y cayó la cabeza de un joven al piso.



La Policía anunció una recompensa de 10 millones de pesos y la Gobernación aportó otros 100 millones para dar con información que permita establecer la autoría del crimen.



