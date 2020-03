En Huila dicen que muerte de paciente no está confirmada por covid-19

Claudia Eelena Ruiz Jaramillo, secretaria de Salud en Huila, afirmó que no se ha confirmado si el fallecimiento de una paciente de 63 años está asociado a causas del covid-19.

"En este momento no hay ninguna confirmación", afirmó la funcionaria que agregó que "se confirma una vez se realice el análisis epidemiológico correspondiente por parte de Medicina Legal”.



La aclaración la hizo la funcionaria minutos después de que el Ministerio de Salud confirmara por covid-19 la muerte de una mujer de 63 años en la ciudad de Neiva, así como de otra persona en Cali.



"Un fallecido resultó positivo, pero eso no quiere decir que haya sido por coronavirus hasta tanto se realicen plenamente los análisis respectivos", aseguró la secretaria Ruiz.



Lo cierto es que este deceso podría corresponder a una mujer que sin signos vitales fue llevada, el pasado 24 de marzo, a una clínica de Neiva donde falleció al parecer por problemas cardíacos y respiratorios.



Los familiares le dijeron a los médicos que podría ser portadora del virus pues días atrás ella había tenido contacto con una mujer procedente de España y de inmediato se enviaron las muestras al Instituto Nacional de Salud. Aunque las autoridades no han dado a conocer mayores detalles, se cree que la persona fallecida corresponde a esta mujer adulta.



El fallecimiento llevó a las autoridades del Huila a una reunión urgente para estudiar lo sucedido y definir nuevas medidas que frenen la propagación de la enfermedad.



Es importante precisar que, de los 5 contagios reportados este lunes por el Ministerio, 3 corresponden a Neiva y 2 al municipio de Palermo donde una mujer procedente de Ecuador sería la portadora del virus.



Estos pacientes presentan condiciones de salud estable y permanecen bajo aislamiento y observación en sus casas.



NEIVA