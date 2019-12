Tragedia en Cholón revive debate sobre control al turismo en Cartagena

La trágica muerte el sábado pasado de la joven Valentina González Medina, quien falleció tras ser impactada en la cabeza por las hélices del motor de un yate privado cuando practicaba buseo en la bahía de Cholón, ha generado gran conmoción en el gremio turístico de Cartagena.



De acuerdo con Pedrito Pereira, alcalde de Cartagena, la principal problemática de uno de los sectores más turísticos de la ciudad “es la afluencia de botes privados de recreo que fondean sin ningún control”.

Precisamente, la Policía reportó que José Gertrudis Valencia Quintana, el hombre que conducía la embarcación que impactó a la joven, no contaba con los permisos necesarios para realizar dicha labor. Valencia fue dejado en libertad este lunes por la Policía y afrontará el proceso mientras avanza una investigación en su contra.



Por otro lado, las autoridades de Cartagena señalaron que el accidente también habría ocurrido porque Valentina, de 21 años de edad y estudiante de último semestre de Psicología en la Universidad del Norte, realizaba buceo en una zona no apta para la práctica de este deporte.



El reporte médico indicó que la joven sufrió graves heridas en la cabeza, cuello y la espalda, que le provocaron la muerte de manera inmediata.



El cuerpo fue rescatado por pescadores de la zona, antes de que llegaran oficiales de Guardacostas a la zona, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Cholón está ubicado a 40 minutos de Cartagena. Cada día del fin de semana pueden llegar entre 50 o 60 embarcaciones. Foto: Cortesía Leonardo López



En redes sociales, varios amigos de la joven la han descrito como una mujer “carismática, que se ganaba el cariño de la gente con su forma de ser”.



Este lamentable accidente sacó de nuevo a flote una problemática a la que las autoridades de Cartagena y de la Armada Nacional no le estarían prestando la atención debida: el control de Cholón, un balneario donde el comercio suele abusar de los precios a los turistas y en donde a diario se conocen casos de viajeros que llegan en lujosos yates y abusan de las drogas y el alcohol.

La situación de la ciénaga de Cholón es similar a la problemática que encontramos en Playa Blanca FACEBOOK

TWITTER

“La situación de la ciénaga de Cholón es similar a la problemática que encontramos en Playa Blanca”, agrega el mandatario Pereira, haciendo referencia a la alta afluencia de turismo que causa impacto ambiental y a la falta de control sobre el comercio en la zona.



El alcalde agregó que para afrontar esta problemática “desde la Alcaldía se propone hacer un control previo y de capacidad máxima de salidas con destino a Cholón. Este mecanismo podría ayudar a tener claridad de las embarcaciones y las actividades que están desarrollando”.

Pereira agregó que “en consejos de seguridad siempre hemos solicitado a las autoridades marítimas la inspección de las autoridades marítimas y aéreas, en cuanto al fondeo de embarcaciones en esa zona con el fin de ejercer control en su jurisdicción”.



Parques Nacionales Naturales de Colombia convocó, por su parte, a una reunión urgente a las autoridades locales para tomar decisiones frente al turismo en la zona, previo a la temporada alta de turismo, que arranca este 15 de diciembre y se extenderá hasta finales de enero del 2020.



La organización explicó que para prevenir que este tipo de accidentes ocurran han venido adelantando procesos de educación y prevención, vigilancia y control, y jornadas de capacitación con los prestadores de servicios en el parque natural de Cholón.



Así mismo, señaló la entidad en un comunicado, “para el control con los visitantes, desde cada zona de acceso autorizado, los guardaparques sensibilizan diariamente a los turistas, dando las recomendaciones necesarias para una visita tranquila y segura”.



También hizo un llamado a los prestadores de servicios turísticos y a los propietarios de yates para que respeten las normas sobre tránsito marino, y pidió a los turistas “ser responsables en su visita, teniendo en cuenta que este es un parque nacional marino y las normas de seguridad deben ser cumplidas estrictamente, para evitar cualquier accidente”.



La Capitanía de Puerto de Cartagena informó, por su parte, que en los próximos días darán a conocer los resultados de las investigaciones del caso.





JOHN MONTAÑO

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARTAGENA@PilotoDeCometas