Las causas de las muertes de Robert Gerrit Kootte y Nienke Guri Trishna Bawa, una pareja de turistas holandeses que visitó Santa Marta y Cartagena, siguen siendo un misterio.



Ha pasado un mes y una semana y la Fiscalía, que ya tiene en sus manos los estudios de necropsia realizados por Medicina Legal a ambos cuerpos, guarda silencio.



Un silencio que tiene en vilo, especialmente, a Cartagena donde falleció la pareja.



La noche del lunes 22 de agosto murió la joven; y la mañana siguiente Robert Gerrit Kootte. Ella de 29 años y él de 32.

¿Por qué el silencio de las autoridades

de ambas naciones?

La clínica Medihelp de Bocagrande- a donde fueron remitidos ambos extranjeros el lunes 22 luego de recibir atención médica domiciliaria en el hotel donde dormían- entregó pocas horas después de los fallecimientos el diagnóstico: muerte por intoxicación.



“Recibimos en horas de la noche a dos pacientes de nacionalidad holandesa, los cuales fueron atendidos ante un cuadro con un compromiso importante de su estado general. La paciente de sexo femenino requirió reanimación por haber llegado con una muy severa afectación de sus respuestas vitales. Pero esa reanimación no resultó y falleció”, sostuvo entonces el doctor Javier Hernández, director médico de la clínica, hasta donde fueron llevados por la Policía, aún con vida.



Una semana después, y una vez medicina legal practicó las necropsias, los dos cuerpos fueron entregados a sus familiares en Colombia y enviados a Holanda, donde también fueron sometidos a análisis, por cuenta de una firma privada.



Entonces, ¿Por qué el silencio de las autoridades de ambas naciones?



Lo que sí está claro es que Robert Gerrit Kootte y Nienke Guri Trishna Bawa no eran unos viajeros despistados.



Ellas se desempeñaba como profesional el mercadeo de una importante compañía internacional; y él trabajaba con una prestigiosa firma transnacional. Ambas compañías, con sedes en Europa, emitieron sentidos mensajes públicos a familiares y amigos.

La última cena en Cartagena

La pareja había llegado a Cartagena procedente de Santa marta el sábado 20 de agosto, y se habían hospedado en el Hotel Boutique Casa del Coliseo, en el Centro Histórico, propiedad de una mujer holandesa.



Los turistas cenaron por última vez la noche del domingo 21 de agosto en el restaurante El Arsenal The Rum Box, del barrio Getsemaní, en compañía de una mujer y un hombre, también extranjeros; pero al día siguiente desencadenaron las crisis de salud.



Los videos de esta cena, hoy manos de la Fiscalía, evidenciarían que las dos parejas salieron caminando del restaurante y en perfectas condiciones de salud esa noche.



El restaurante de The Rum Box es propiedad del hijo del alcalde de la ciudad, William Dau.



El general Nicolás Zapata, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señaló que la pareja además visitó los comedores del Mercado de Bazurto, en compañía de la misteriosa pareja que los acompañó en Getsemaní, el domingo en horas de la mañana.



El parte médico de la Clínica Medihelp fue entregado el miércoles siguiente a las muertes. Fuentes extraoficiales de la clínica Medihelp le señalaron a este medio que exámenes realizados a los cuerpos señalarían que se trató de intoxicación no química.



Cartagena

