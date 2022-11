Con respecto a la muerte de la joven turista Natalia Andrea Larrañaga Fajardo en la playa White Watta de San Andrés, luego de que sufriera graves heridas al tener contacto con una lancha, la Dirección Marítima, Dimar, informó:



"En las horas de la tarde del domingo 27 de noviembre de 2022, la Autoridad Marítima Colombiana recibió el reporte de un siniestro marítimo ocurrido en el sector de White Watta, en el que resultó herida una turista de aproximadamente 26 años de edad, quien fue evacuada hasta el muelle de Cotton Cay a bordo de un jetsky y posteriormente llevada al Hospital Departamental de San Andrés", señala la entidad en comunicado de prensa.



(En contexto: Muere turista en trágico accidente al ser alcanzada por una lancha en San Andrés)

Larrañaga Fajardo, caleña, de 26 años, disfrutaba en uno de los balnearios predilectos por los visitantes a la isla cuando se produjo la tragedia.



En un instante, según las autoridades, se habría lanzado al agua para recuperar unas chanclas, sin saber que la embarcación la alcanzaría.



"De manera preliminar se conoce que la mujer presentó un corte en las piernas ocasionado con las hélices de la nave y falleció en horas de la madrugada. La Dimar dará apertura a la investigación correspondiente por tratarse de un siniestro marítimo", señalóla Dimar.



(También, Video: esposada y con sus hijos, mujer que reclama sueldo es sacada de almacén)



En cuanto a la nave involucrada en esta tragedia, la Dimar informa que "zarpó desde el muelle del hotel GHL Sunrise en horas de la mañana del domingo 27 de noviembre de 2022, con 24 personas y 2 tripulantes, responde al nombre de 'Paradise One' de bandera colombiana con catalogación de nave de trasporte de pasajeros, al hacer la verificación se encontró que estaba debidamente registrada y con su documentación al día".



No obstante, la embarcación fue inmovilizada y sus dos tripulantes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por parte de Guardacostas de la Armada de Colombia como parte del debido proceso de investigación.



La Capitanía de Puerto de San Andrés pidió a los turistas no estar cerca de embarcaciones en movimiento, y avisar a sus acompañantes o tripulación de cualquier actividad a realizar en el agua, hacer uso del chaleco salvavidas a bordo, entre otras acciones que permitan a las autoridades y gremio garantizar una navegación segura a los diferentes sitios turísticos de la región.



Cartagena