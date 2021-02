¿Premonitorio? El verso de Poncho Zuleta sobre muerte de Jorge Oñate

Familiares, amigos, colegas y seguidores siguen lamentando este domingo la partida del artista vallenato Jorge Oñate y recuerdan sus mejores canciones y momentos, como el que protagonizó hace unos años en tarima con su colega Tomás ‘Poncho’ Zuleta.

En este caso, los versos o piquerías vallenatas son intercambios de mensajes improvisados entre los cantantes y/o acordeoneros, en los que expresan halagos, recuerdos o ataques. Pero todo queda en tarima, en medio de la alegría y el folclor característico.



Pues bien, hace unos años coincidieron en tarima Jorge Oñate, Iván Villazón y ‘Poncho’, quien aprovechó la tanda de versos para dedicarle uno muy particular a su amigo y colega.

Quien diría que se cumplirían las palabras de Poncho Zuleta de la muerte de Jorge Oñate.. Una predicción irónica de algo que siempre llega..Muere lentamente el folclor, lentamente se van los juglares.. pic.twitter.com/HF6MDSQHrJ — EGR (@Egr91081701526) February 28, 2021

“Te lo dicen dos cantantes / Que no son mentiras mías / Ya murió Diomedes Díaz / Y ahora sigue Jorge Oñate”, interpretó Zuleta, ante la mirada atenta de ‘El Jilguero de América’, quien reaccionó respondiendo así: “¡Ya la cagaste!”.



Por supuesto esos no eran los deseos de ‘Poncho’ Zuleta, quien posteriormente a su improvisación se echó a reír y dijo al público que no, haciendo el gesto con su dedo. De hecho, tras conocer el fallecimiento de Oñate, expresó: “Se fue mi compadre”.

VALLEDUPAR

