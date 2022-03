En la tarde de este jueves autoridades confirmaron la muerte de un guía turístico en el Parque Nacional Natural los Nevados, en Tolima. El joven, de 26 años, perdió la vida luego de que un alud de nieve se desprendiera y cayera sobre él y otros montañistas cuando se encontraban en ascenso al glaciar Claus.

De acuerdo con información de las autoridades, el alud de nieve que sepultó a Sebastián Santa, oriundo de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, cayó de alrededor de 5.000 metros de altura. En los hechos también otras personas resultaron con traumatismos menores.

Le recomendamos: La condena que dieron a hombre que mató a su novia en su fiesta de 15 años



Luis Fernando Vélez, mayor de la Defensa Civil del Tolima, indicó que para el momento de los hechos Santa iba en una travesía como turista, no como guía, e iba en compañía de tres amigos más. Uno está en la zona acompañando el cuerpo y otros dos están en lugares de descanso donde hay señal telefónica y desde donde informaron el suceso.



"Sabemos que aún el cuerpo está bajo la nieve, en este momento hay un consejo extraordinario para determinar las medidas y poder ir por él. La situación atmosférica está muy difícil porque está lloviendo, pero si tenemos todos los apoyos esperamos poder rescatarlo entre hoy y mañana", señaló Vélez.



Entre las opciones para el rescate estaría un helicóptero o que los campesinos que viven cerca dispongan de sus animales de carga."Es complicado porque ya un cuerpo pesa muchísimo y sacarlo al hombro es difícil", agregó el oficial.



El desprendimiento de nieve, según información preliminar, se habría dado por las lluvias, sin embargo no sería un evento anormal. "Estos aludes caen, lastimosamente fue justo cuando ellos pasaban por ahí", expresó el mayor de la Defensa Civil.



Le puede interesar: Maltrato animal en Colombia: las lamentables cifras que no paran de crecer

Con tristeza y dolor en el alma informo la trágica muerte de mi amigo Sebastián Santa.



Santa Rosa de Cabal ha perdido un ser extraordinario, un soñador, de espíritu aventurero y emprendedor. Un abrazo solidario para sus familiares y amigos. Mucha fortaleza 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/888hnyKPRn — Rodrigo Toro (@JoseRodrigoToro) March 4, 2022

Por su parte, desde la Alcaldía de Ibagué se solicitó el cierre de permisos para ascenso de montañistas al Parque Nacional de Los Nevados.



"Desafortunadamente, las condiciones meteorológicas son adversas, no solo en Ibagué, sino en la parte alta del Nevado. Por lo tanto hemos solicitado el cierre del ascenso temporal de los montañistas al Parque Natural Nacional de Los Nevados. No podemos seguir arriesgando la integridad y seguridad de los conciudadanos haciendo ascensos en estas condiciones”, dijo César Gutiérrez, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio.



Además, montañistas y amigos de Santa están recolectando fondos para apoyar las labores de búsqueda, pues los organismos de socorro deben ascender con todas las herramientas posibles para lograr el rescate.



Lea también: Hallan a pareja que sobrevivió ocho días perdida en el Nevado del Tolima

MANIZALES