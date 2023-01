La Procuraduría General de la Nación constituyó este jueves una agencia especial para intervenir en el proceso que inició la Fiscalía por la muerte de una menor de edad en Valledupar.



Fue asignado al caso la Procuraduría 22 Judicial II Penal de la Delegada de Asuntos Penales, con sede en la capital del Cesar, que se encargará de intervenir en todas las etapas del proceso.



El sepelio de la bebé se cumplió el pasado miércoles

en el Cementerio Central de Valledupar

La niña de siete meses de nacida, murió al interior de un vehículo que se encontraba estacionado en el motel Santa Bárbara, ubicado en el barrio 12 de octubre de Valledupar, el cual permaneció encendido durante algunas horas, mientras sus padres se encontraban al interior del motel.



El sepelio se cumplió el pasado miércoles en el Cementerio Central de esta ciudad, al cual asistieron familiares y personas cercanas a su núcleo.



Las autoridades esperan los resultados de la necropsia realizados a la menor, para precisar la causa de la muerte. Se verifica si recibió algún tipo de golpe que pudiera redireccionar la teoría inicial de la muerte de la bebé.



Hasta el momento no existe una orden de captura en contra de los padres de la bebé, María Camila Mengual Mójica, de 19 años de edad, y Humberto Manuel Olivilla Pineda, de 23 años.



“Hay una investigación por parte de la Fiscalía que está a la espera de estos resultados. Hasta ahora no hay ninguna persona indiciada. Se están adelantando las investigaciones donde al parecer, los padres de la niña son los directos implicados, pero no hay una vinculación directa en este momento”, aseguró una fuente.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar