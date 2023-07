Tristeza y dolor es lo que se vive en La Guajira, en especial en el municipio de Dibulla, por la muerte de ocho de sus habitantes, tras el choque de un microbús con una tractomula, en la vía Riohacha – Palomino, a la altura del kilómetro 52.



Seis de los muertos entre los que se encuentran un menor de edad, un wiwa y una mujer wayú, vivían en el corregimiento de Mingueo, en zona rural de Dibulla, de donde había salido el microbús con destino hacia la ciudad de Riohacha, en su mayoría de bajos recursos económicos.

La noche de este martes, los habitantes de Mingueo se reunieron en la plaza principal en una velatón para pedir a Dios que cese la tragedia que enluta a todo un pueblo, el descanso eterno de las personas fallecidas y por la pronta recuperación de unas tres personas que aún siguen siendo atendidas en los centros asistenciales de Riohacha.



Las investigaciones han seguido apuntando que fue un microsueño o una pequeña distracción que podría haber tenido el conductor del pesado vehículo que transporta carbón, el cual resultó ileso, hay algunas versiones que al parecer iba hablando por celular.



“Tenemos claro que él invadió el carril y se fue en contra de la buseta ocasionando este accidente trágico”, indicó el director del Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de La Guajira, Miguel Ángel Choles.

Sobre el caso el teniente coronel Francisco Castro Gil, encargado del comando de Policia en La Guajira afirmó que espera que las investigaciones arrojen información clara y precisa de cuáles fueron las hipótesis que conllevaron a este desafortunado hecho.



Indicó además, que será la Fiscalía la que decida la situación de los dos conductores y sus vinculaciones de tipo judicial relacionadas con este caso.

Los rostros de la tragedia

Facebook Twitter Linkedin

Amigos rinden homenaje a la víctimas Foto: Cortesía

El cuadro más triste es la muerte de la pareja de esposos Jairo Malo Coronado, de 32 años de edad, de origen wiwa y Andrea Catalina Ruíz Rondón, natural de Bogotá y su hijo de 2 años de edad, este último murió cuando era atendido en un centro asistencial en la ciudad de Riohacha. Les sobrevive una menor de cinco años, que no viajaba con ellos.



Moradores de Mingueo, afirman que, "Jairo era un reconocido pastor de una comunidad evangélica en esa población, a cargo de los oficios religiosos de la iglesia Enmanuel".



Otro de los fallecidos es Jorge Isaac Acosta Bolívar, un joven aprendiz del Sena de 22 años, que que se formaba como electromecánico de equipo pesado en Riohacha y estaba a pocos meses de terminar su formación.



En medio del dolor su padre lamenta no solo haber perdido un hijo, si no su compañero, ya que lo acompañaba siempre en sus actividades.



El director nacional del Sena Jorge Eduardo Londoño, lamentó su muerte y se solidarizó con su familia y con los familiares de otros tres aprendices que resultaron heridos.



Por su parte, familiares de Yoleidis Paola Pushaina Bouriyu, de 35 años, de origen wayú, a quien le sobreviven dos hijas de 15 y 10 años, de aseguran que había tomado el microbús para cobrar en Riohacha el pago de la renta ciudadana, al parecer no pudo hacerlo en Mingueo.

Facebook Twitter Linkedin

Hay dolor en las comunidades indigenas. Foto: Cortesía

Aunque Yoleidis es oriunda de la comunidad de wepiapa, cercana a la zona, estaba residenciada en Mingueo, su familia estaba destrozada y trataba de recuperar su cuerpo para sepultarla según sus usos y costumbres.



Igual suerte corrió su vecina Nicolasa del Carmen Ortiz Gutiérrez, de 52 años de edad; a pesar de que vivían a media cuadra, fue casualidad que tomaran el mismo carro a las cinco de la mañana.



Nicolasa era ama de casa y deja nueve hijos, el mayor tiene 32 años y un hijo menor de 12 años.

Su esposo José Fernández, asegura que recibía subsidios por los hijos menores que estaban estudiando.



“A ella le tocó viajar porque tenía un problema con la tarjeta y le dijeron que debía hacerlo en Riohacha por cajero y aprovechó para hacer otras diligencias”, relata su esposo.



Agrega además que, “parece un sueño, me tomó esto por sorpresa, es muy duro llegar a la casa sin ella”, lamenta.



Sobre Marialix Gómez Gomez, de 53 años de edad, se conoció que viajaba con el propósito de asistir a una cita médica.