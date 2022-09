Las causas de las muertes de dos turistas holandeses en Cartagena siguen siendo un misterio.



Han pasado 22 días de los decesos de Robert Gerrit Kootte y Nienke Guri Trishna Bawa, la pareja de turistas holandeses que había llegado a Cartagena procedente de Minca, en el Magdalena, el sábado 20 de agosto, y aún no hay respuestas del Instituto Colombiano de Medicina legal, ni de la Fiscalía.



Mientras tanto, el país sigue expectante por conocer qué produjo la extraña muerte de los dos turistas de 29 y 32 años. Muertes misteriosas que afectan la imagen de la primera ciudad turística de la nación.



Los turistas cenaron por última vez en el restaurante El Arsenal The Rum Box, del barrio Getsemaní

Hasta ahora, el único diagnóstico lo ha entregado la Clínica Medihelp de Bocagrande, hasta donde llegaron con vida, pero en grave estado de salud, ambos holandeses, el lunes 22 de agosto.



“Intoxicación”, dijo el doctor Javier Hernández, director médico de la clínica.



Los turistas cenaron por última vez la noche del domingo 21 de agosto de en el restaurante El Arsenal The Rum Box, del barrio Getsemaní, en compañía de una mujer y un hombre, también extranjeros; pero al día siguiente desencadenaron las crisis de salud. Inicialmente recibieron atención médica domiciliaria en el hotel Casa del Coliseo, en la Ciudad Colonial, pero ante el grave estado de salud que ambos presentaban fueron remitidos a la clínica Medihelp de Bocagrande.

"Intoxicación". Así lo había señalado el doctor Javier Hernández, director médico de la clínica. Allí fallecieron.



La joven murió la noche del 22 de agosto y su compañero, después de haber sido interado en cuidados intensivos, falleció a la mañana siguiente.



“Recibimos en horas de la noche (lunes) a dos pacientes de nacionalidad holandesa, los cuales fueron atendidos ante un cuadro con un compromiso importante de su estado general. La paciente de sexo femenino requirió reanimación por haber llegado con una muy severa afectación de sus respuestas vitales. Pero esa reanimación no resultó y falleció”, sostuvo el doctor Javier Hernández el miércoles después de las muertes.



Robert Gerrit Kootte había sido trasladado de inmediato a unidad de cuidados intensivos.



"Fue manejado toda la noche con lo pertinente a un cuadro de convulsión, el cual fue evidente desde su llegada, pero lamentablemente en horas de la mañana también falleció (martes)”, informaba parte el médico del doctor Hernández.



Fuentes extraoficiales de la clínica le dijeron a EL TIEMPO que estás personas presentaban severos cuadros de 'intoxicación por sustancias no químicas'.

Abraham Dau, dueño del restaurante donde cenaron por última vez los holandeses, espera los resultados

En manos de las Fiscalía General de la Nación están los videos del restaurante, y de lo que pasó allí la noche del domingo 21 de agosto, cuando cenaron por ultima vez los dos viajeros.



En diálogo con EL TIEMPO, el doctor Edén Álvarez, abogado del Hotel Casa del Coliseo, en la Ciudad Colonial, donde durmieron los dos holandeses las noches del sábado 20 y domingo 21 de agosto, aseguró que los cuerpos sin vida de estas personas además de las necropsias que fueron realizadas en Colombia, serán sometidos a nuevos estudios de necropsia en los Países Bajos.



"...las labores de investigación al interior del hotel no arrojaron indicios sobre el origen la muerte, en especial el hecho de que únicamente el menú incluye un desayuno standard sobre el que no hemos tenido queja alguna", señala el hotel en comunicado de prensa.



Abraham Dau, dueño del restaurante donde cenaron por última vez los holandeses, e hijo del alcalde de Cartagena William Dau; así como la gerencia del hotel esperan los resultados de los exámenes de necropsia para limpiar los nombres de sus marcas.



“Las autoridades competentes no han culminado las investigaciones, entendemos que se encuentran reconstruyendo los últimos pasos de la pareja de holandeses, quienes durante su estadía en Cartagena de Indias visitaron el día domingo en el día el mercado de Bazurto y en la noche un restaurante en la Calle del Arsenal. Las autoridades siguen recopilando información para determinar el origen de la muerte de Robert y Nienke durante su estancia en Cartagena de Indias, procedentes de Minca, Magdalena", había señalado el hotel en comunicado de prensa.





