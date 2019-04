Mueren 300 reses en San Pelayo, Córdoba, por intenso verano

Una cifra inicial de 300 reses muertas golpeadas por el fuerte verano reportaron comunidades y confirmaron autoridades sanitarias en la zona rural de San Pelayo en el departamento de Córdoba. La situación tiende a empeorar debido a que se esperan nuevos reportes provenientes de otros municipios de ese departamento.

Tan solo en una finca del corregimiento Buenos Aires de San Pelayo, su propietario indicó que el lote de ganado muerto por desabastecimiento de agua y pastos frescos es de 300 animales, los cuales han muerto tan solo en cuatro días.



Con videos y fotografías de los hechos, habitantes de la zona del desastre evidenciaron la magnitud del problema mostrando esqueletos de terneros y vacas esparcidos por los potreros. También se observan animales recién fallecidos y otras reses tiradas en los peladeros, a punto de morir.



El panorama desolador se complica porque las reses caen en medio de extensos potreros distanciadas unas de otras, y con las altas temperaturas sufren descomposición que expelen malos olores y podrían generar una emergencia sanitaria. A esto se suma la presencia de aves de carroña atraídas por los fétidos aromas. El impacto ha sido tan fuerte que la comunidad pide que se declare emergencia sanitaria y ambiental.



Funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) constataron la emergencia registrando dicho inventario de pérdidas en el hato cordobés. La autoridad sanitaria prepara un informe que dará cuenta de la real situación sanitaria en la zona.



Desde otros municipios del departamento como Puerto Escondido, Moñitos y Los Córdobas se indica que la situación es peor. Extraoficialmente se habla de más de dos mil animales muertos durante los últimos tres meses en ese departamento. Sin embargo ninguna entidad corrobora esa cifra.

Las entidades sanitarias aún no dan un reporte claro, ya que según ellos los ganaderos en machas ocasiones no reportan lo ocurrido, lo que dificulta las acciones. Foto: Gudilfredo Avendaño Méndez

Ganacor, la agremiación que representa a los ganaderos en Córdoba señala que en muchas ocasiones los propietarios de finca no reportan a esa entidad lo ocurrido, ante lo cual no se tiene un censo real y no se pueden coordinar las acciones necesarias.



Lo mismo ocurre con la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial de la Gobernación de Córdoba que desconoce en muchos casos lo ocurrido por la falta de reporte de los ganaderos.



El tiempo de intensas temperaturas, que van entre 40° y 45° centígrados, comenzó desde el año pasado y no ha cesado. La última lluvia que cayó sobre suelo de la zona rural de San Pelayo fue el 17 de noviembre del 2018, comentó José Petro, habitante de la zona.



En estas épocas secas siempre hay mortalidad de animales por el clima, pero esta situación se agudizó con la prolongación del verano, que no esperaban muchos ganaderos, especialmente en las zonas de pastura degradadas por la temporada seca.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Córdoba