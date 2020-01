Trágica muerte de periodista tras ataque de abejas en Alvarado, Tolima

El periodista Édison Arango, de 67 años, falleció al ser picado por un enjambre de abejas que lo atacó por sorpresa en el cerro La Picota, ubicado en el municipio de Alvarado, Tolima.

Inconsciente, y en delicado estado de salud, fue trasladado, el sábado anterior, a la clínica Nuestra, de Ibagué, donde fue atendido pero murió y sus exequias se cumplen hoy en esta ciudad.



Arango, quien laboraba en el programa Ángeles TV, la revista Enfoque Pijao y lo hizo anteriormente en Radio Súper, era apasionado por todo lo que tuviera que ver con la historia del Tolima por lo que el fin de semana pasado decidió, junto con un sobrino y el abogado Tiberio Giraldo, visitar el cerro La Picota en busca de información relacionada con ese lugar turístico.

El periodista Edison Arango, 67 años. Foto: Cortesía

Tiberio Giraldo, quien se salvó milagrosamente, señaló que cuando caminaban por la zona fueron atacados por un enjambre de abejas. Todo sucedió en cuestión de segundos por lo que Édison no tuvo tiempo de evadirlas.



"Yo iba adelante y, de un momento a otro, oí a Édison que gritaba pidiendo ayuda", aseguró Giraldo.



"Traté de auxiliarlo pero las abejas también me atacaron y me picaron por lo que el sobrino de Édison me dijo que nos tiráramos, que rodáramos montaña abajo, y así lo hicimos para ponernos a salvo", agregó.



Con la ayuda de los bomberos de Alvarado, y después de varias horas de búsqueda, encontraron al periodista en mal estado de salud por lo que fue trasladado al Hospital de Alvarado y de allí a la Clínica Nuestra, donde falleció.



El cuerpo del comunicador social es velado en funeraria de Ibagué y las exequias se cumplirán en la Iglesia San Cayetano.



"Édison fue un periodista inquieto, le gustaba investigar a fondo la historia del Tolima", señalaron comunicadores de Ibagué.

IBAGUÉ