Una menor de seis años de edad murió en una clínica de Sincelejo tras varios días de haber sido víctima de abuso sexual en zona rural del municipio de Sincé (Sucre).



Cuenta la madre de la niña, que su hija presentó fiebre, vomitos, dolor de estómago, dolor de cabeza y diarrea, por lo que fue trasladada para su atención desde el corregimiento de Valencia, en zona rural del municipio de Sincé, donde vive la familia.



Valencia está a una hora de la cabecera municipal y fue acompañada por un tío.



En el hospital de Sincé la habrían diagnosticado solamente con una deshidratación y de acuerdo con la mamá no le colocaron destroza y la enviaron para la casa.

La madre de la niña dice que no sospecha de nadie, porque siempre ella estaba pendiente de sus cinco hijos

Una de las campañas en el país contra el abuso sexual de niños. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La niña se quedó sin respiración y después revivió. Los médicos no le pudieron coger la vena para hidratarla por la deshidratación que presentaba. Ahí la niña murió FACEBOOK

Señala la madre que la niña no quiso regresarse con el tío al corregimiento y los padres la trasladaron hasta la Clínica Pediátrica Niño Jesús, donde los médicos descubrieron el abuso sexual y la deshidratación severa.



"La niña se quedó sin respiración y después revivió. Los médicos no le pudieron coger la vena para hidratarla por la deshidratación que presentaba. Ahí la niña murió", contó la madre.



La madre de la niña dice que no sospecha de nadie, porque siempre ella estaba pendiente de sus cinco hijos y las personas vecinas son todos familiares.



El tío de la menor fue la única persona que estuvo con la niña cuando la llevó al hospital de Sincé para que fuera atendida.



" No sé quién le pudo hacer eso a mi hija. Le pido a las autoridades que investiguen para que encuentren al responsable y lo castiguen", pidió la mujer.

Investigación de las autoridades

Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque este es un caso aberrante que merece toda nuestra atención y esperamos dar con el responsable FACEBOOK

El comandante de la Policía Nacional en Sucre, coronel Néstor Pineda, manifestó que una unidad especial conformada por la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial -Sijin-, inteligencia, la Comisaría de Familia y la Policía del Cuadrante iniciaron las investigaciones en el corregimiento de Valencia.



Dijo además que en el momento no tienen a un sospechoso para sindicarlo como posible responsable del abuso.



"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque este es un caso aberrante que merece toda nuestra atención y esperamos dar con el responsable", indicó el funcionario.



Sobre los síntomas que presentó la niña al parecer no se ha entregado una información por parte de los médicos que la atendieron, de acuerdo con la madre de la menor.



Para la mamá de la niña, su hija era un milagro de Dios ya que nació de seis meses de gestación y permaneció en cuidados intensivos luchando por sobrevivir.



"Ella luchó por su vida desde el nacimiento, salió adelante, era una niña hermosa, se acababa de graduar de pre-escolar y ahora se sucede esto", contó entre lágrimas.



Las autoridades en Sucre han prometido resultados. Eso espera la familia de la niña.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo