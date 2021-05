Menor de 13 años murió en Nueva Venecia, Magdalena por falta de médico

Una menor de 13 años murió tras sufrir una crisis de salud y no recibir atención médica a tiempo por la falta de un profesional de la salud en Nueva Venecia, donde vivía con sus padres.



Este pueblo palafito es un corregimiento de Sitionuevo (Magdalena), cuyos habitantes se encuentran ahora conmocionados por la muerte de la niña.

(Lea también: Murió bebé porque no dejaron pasar ambulancia en un bloqueo)

En este pequeño poblado, de casas incrustadas en la Ciénaga Grande de Santa Marta, la comunidad padece de muchas necesidades y una de ellas es la precaria prestación del servicio médico.



Precisamente, en el pueblo sucedió lo que muchas familias temen: durante la noche se presentó una emergencia de salud que involucró a una adolescente de 13 años y no hubo forma de atenderla para salvarle la vida.



Los padres de la menor, Tomás Corrales y Milagros Mendoza, indignados y en medio de la frustración, lamentaron que su hija se complicara porque en el puesto no encontraron un médico en ese momento y tampoco tuvieron recursos para comprar combustible y trasladarla a tiempo en una lancha a la cabecera municipal.

Mi hija se enfermó con dolor de cabeza, mareo y vómito y no nos dio tiempo de llevarla al médico FACEBOOK

TWITTER

La niña murió mientras sus padres angustiados pedían ayuda a sus vecinos y lograban movilizarla por agua.



“Mi hija se enfermó con dolor de cabeza, mareo y vómito y no nos dio tiempo de llevarla al médico, porque no había. Le dimos suero y cuando quisimos correr ya era demasiado tarde.”, relató su madre Milagros Mendoza.



La muerte de la menor, que cumplió los 13 años el pasado 22 de mayo, dejó ver lo vulnerable que están quienes viven en Nueva Venecia.



Esta población asegura que el centro de salud se encuentra en deplorables condiciones, no tiene medicamentos y solo cuenta con un médico de lunes a sábado hasta las 5:00 de la tarde.

(Le puede interesar: Paro: bloqueos le pasan la cuenta a la zona portuaria de Barranquilla)

Investigan muerte de menor

A raíz de este suceso, la Secretaría departamental de Salud, en cabeza de Julio Salas Burgos, adelantó un trabajo en conjunto con el gerente del hospital de Sitionuevo, Jesús Rebolledo, con el objetivo de verificar y conocer las causas y razones por las que la niña de 13 años murió en Nueva Venecia.



“Adelantamos labores de investigación en coordinación con un grupo especial del centro asistencial local, con la intención de conocer la trazabilidad del estado de salud de la niña y determinar las hipótesis sobre su deceso”, manifestó Julio Salas.



La Gobernación del Magdalena, igualmente, llevó apoyo psicosocial y soporte para la familia, con el fin de mitigar el impacto negativo que ha generado la repentina muerte de la menor en el hogar.



Finalmente, la Gobernación dispuso un grupo de profesionales conformado por un médico y dos enfermeras que estarán atendiendo de forma inmediata y de manera permanente las 24 horas del día en el pueblo palafito de Nueva Venecia.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- Expectativa por apertura de frontera con Venezuela

- Los sueños de Juan Sebastián Briñez, el patrullero asesinado en Cali

- Vía La Línea fue despejada luego de tres semanas de bloqueos