Murió uno de los jóvenes raptados por 'Los Caparros' en Antioquia

En la mañana de este lunes falleció en Pereira Sebastián Pérez, uno de los ocho jóvenes quien había sido retenido por 'Los Caparros', grupo ilegal que opera en el Bajo Cauca antioqueño. Pérez y Darwin Javier Sáenz, ambos de Pereira, habían sido rescatados por el Ejército el pasado 24 de marzo luego de un mes de haberse reportado su desaparición.

De acuerdo a lo informado por personas allegadas a la familia Pérez, el joven falleció producto de una complicación en su intestino que habría sido provocada por una infección adquirida durante el tiempo que estuvo en manos de ‘Los Caparros’.



“Su mamá nos llama y nos informa que él falleció en una clínica de Pereira. Tenía una infección intestinal que, se presume, adquirió por consumir agua no potable en medio del monte”, dijo Wilson Parra Trujillo, quien ha sido vocero de las ocho familias.

Parra indicó que, pese a ser una muerte natural, le harán estudios previos al cuerpo para determinar la razón de los hechos.



“Él se agravó el sábado y ya no aguantó más su cuerpo. Se está pensando en medidas legales porque a esos muchachos no les brindaron ninguna atención médica cuando los rescataron, hasta en bus los mandaron para sus casas”, aseguró Parra.



El vocero de las familias indicó, además, que al momento ni los jóvenes liberados ni sus familias han tenido protección. “Todo el mundo sabe dónde viven y ellos corren peligro. Ya estamos en esos procesos porque después de liberarlos los han dejado solos”, añadió.

Por su parte, Héctor Ramírez, padre de Mauricio Ramírez, otro de los jóvenes raptados y el primero en ser liberado lamentó lo sucedido y aseguró que las condiciones que tuvieron los últimos días no fueron buenas.



“Lastimosamente la mamá nos llama y nos cuenta esa noticia, ella ya nos había manifestado que él venía con quebrantos de salud, así que como familia que también pasamos por eso los vamos a acompañar en este proceso”, indicó.



Ramírez sostuvo que lo que Sebastián les contó antes de tener que ser internado en el hospital lo dejó preocupado también por su nieto, José David Valencia de 15 años, de quien siguen sin tener ninguna información.



“Él nos contó que ocho días antes de su rescate lo separaron de mi niño y que él también tuvo quebrantos de salud, pero no supo cómo siguió. Sí nos dijo que estuvieron mal alimentados porque tuvieron que estar en el monte muchos días, contó que tenían que cocinar con aguas sucias y hasta retenidas. Todos creemos que lo que le pasó a Sebastián tiene que ver con ese episodio, sumado al estrés y los nervios”, añadió Ramírez.

El padre de Mauricio y abuelo de José Daniel, el más joven de los ocho jóvenes, clama a las autoridades una respuesta sobre su nieto que completa más de un mes desaparecido. Además, asegura que ya solicitó a las autoridades protección para su hijo.



“Esta es una situación de mucha angustia, él es un niño y no sabemos en qué condiciones está. Deseamos y esperamos que vuelva sano y salvo. Por lo pronto para Mauricio hicimos las solicitudes y las autoridades tienen cinco días para responder. Esperamos que por lo menos lo protejan a él, porque lo que vivió y saber que su sobrino no regresa lo tiene muy angustiado”, señaló.



Por el momento, las autoridades locales y nacionales no se han referido al tema. La familia de Sebastián continúa a la espera de los resultados de la necropsia para proceder a adelantar sus honras fúnebres.

