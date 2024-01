Muere joven por falta de oxígeno en puesto de salud de zona rural de Valledupar

En Badillo, emblemático corregimiento de Valledupar, cada año se repite el mismo drama: pacientes desesperados por falta de atención urgencias.



Este es el caso de Daniel David Mejía Araújo, un joven de 20 años de edad, que falleció, al parecer, por la escasez de un tanque de oxígeno en la sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza, de esta localidad.



El paciente venía padeciendo de asma desde hace varios años. El pasado lunes sufrió una crisis respiratoria. Los inhaladores que tenía eran insuficientes, por lo que acudió al centro de salud, pero allá no le prestaron la atención adecuada por falta de un tanque de oxígeno.

Dada la emergencia, Daniel David Mejía Araújo fue remitido a Patillal, corregimiento de Valledupar, ubicado a media hora de Badillo. Lamentablemente, murió en el camino.



La denuncia fue formulada por Beliña Corzo Martínez, una habitante de esta localidad, quien relató, que, por cuenta de esta situación, han fallecido tres personas en otras oportunidades.



“En la zona se han presentado otras muertes por falta de atención médica. Van tres casos similares. Uno de ellos también requirió de un tanque de oxígeno, pero murió por falta de este elemento”, comentó Corzo Martínez.



Badillo está localizado a escasos minutos de Valledupar. El legado histórico de su territorio quedó inmortalizado en las letras de clásicas canciones vallenatas. Entre ellas ‘La Custodia de Badillo’, icónica canción del maestro Rafael Escalona.

La mayor parte de sus 1.300 habitantes deben costearse sus desplazamientos al centro de urgencias de Patillal, porque, según la denunciante, la sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza en Badillo, no cuenta con elementos necesarios para emergencias médicas.



“Es una población vulnerable, la mayoría, desplazados de la violencia. En el hospital que tenemos no hay material ni para una sutura. No contamos con ambulancia. Solo presta servicio de consulta externa de lunes a viernes. Antes teníamos servicio de urgencias, pero, ahora nos toca viajar con nuestros propios recursos a Patillal para recibir este tipo de atención”, recalcó la mujer.



Frente a esta situación, la comunidad solicitó a la Secretaría de Salud de Valledupar, dotar de elementos a estos centros hospitalarios, ya que, según ellos, solo cuentan con algunas sillas y una camilla.



“Todos los corregimientos requerimos de la dotación de elementos para la atención de emergencias como estas. La gente no cuenta con recursos necesarios para desplazarse hasta Patillal. Además, puede morir en el camino, como ocurrió con Daniel David, un joven que tenía muchas metas por realizar”, destacó Corzo Martínez.

Ludys Ovalle Jácome

