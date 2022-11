La deportista de levantamiento de pesas, Laura Estefani Fabra Fernández falleció repentinamente en Curumaní (Cesar).



La joven de 18 años de edad, fue hallada en su dormitorio sin signos vitales el pasado martes, por parte de sus familiares.

“Ella solía levantarse temprano para realizar sus prácticas deportivas. Sus padres al ver que no salía de su habitación decidieron ingresar sin previo aviso y se dieron cuenta que estaba muerta”, relató Alberto Díaz, presidente de la Liga de Levantamiento de Potencia del Cesar.



La muerte de la joven a ha dejado conmocionados a sus compañeros y amigos, ya que desde hace varios meses venía entrenando activamente para realizar su primera competencia de interclubes en Becerril, zona minera del Cesar. Su sueño era competir en un club profesional.



“El evento está previsto para el 4 de diciembre y ella tenía cerca de un año de estar entrenando. Aunque no la evalué como deportista, su entrenadora me dijo que estaba muy entusiasmada, era una de las deportistas de las nuevas generaciones que iba a proyectarse en este evento, con miras a participaciones nacionales e internacionales”, detalló Díaz.



La muerte de Laura Estefani Fabra Fernández aún está por establecerse, por lo que la familia se mantiene a la espera de los resultados de la necropsia que en las próximas horas entregará el Instituto de Medicina Legal en Valledupar.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar