Hace pocos minutos se confirmó la muerte del escolta del carro de valores que resultó gravemente herido en la balacera registrada en la vía que conduce de Ocaña a Aguachica, en zona rural del Catatumbo.



Según información publicada por W Radio, la víctima fue identificada como Leandro Andrés Trigos Vanegas, quien era empleado de compañía de vigilancia "Seguridad Transbank".

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, 15 de marzo, cuando delincuentes intentaron atracar a un carro de valores, del cual se dice, llevaba grandes cantidades dinero.



En la emboscada resultaron heridos varios policías y falleció uno de los escoltas que defendieron el fortín.



Se dice que Trigos Vanegas alcanzó a ser trasladado al Hospital Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña, pero minutos más tarde perdió la vida.



En redes sociales se compartió un video, en el cual el hombre se alcanza a despedir de sus compañeros diciendo: “Adiós muchachos, adiós, ya no me van a volver a ver riéndome. Adiós”.



También se conoció otro video que muestra el momento en el que uno de sus compañeros le dice que resista:



"Usted no se va a morir, agárreme la mano, tranquilo que usted no se va a morir", se escucha decir a uno de sus compañeros mientras intenta auxiliarlo.



El ataque quedó registrado por un conductor de un vehículo de carga pesada que grabó los hechos. Al fondo se escucha la balacera y uniformados de la policía se ven resguardándose de los disparos.

#ATENTOS. Delincuentes intentaron asaltar camión de valores y terminaron enfrentados a bala con la Policía en la vía Ocaña - Aguachica. Un conductor de vehículo pesado que pasaba por la via grabó los impactantes momentos de la balacera. pic.twitter.com/P1YTTVcrFZ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 15, 2023

Autoridades ya habían reportado un atraco similar hace dos días en una sucursal del Banco Agrario de Río de Oro en Cesar; mismo lugar en el que se presentó el ataque al carro de valores la tarde de este miércoles.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS