Un caleño murió ahogado en las playas de Palomino, cuando disfrutaba de un baño en el mar en un horario restringido por las autoridades.



Su cuerpo fue rescatado, horas después, en el sector del Cerro de los Muchachitos, en el Magdalena.



Se trata de Juan David Rondón Jiménez, de 36 años de edad, oriundo de la ciudad de Cali, ingeniero electrónico y publicista de profesión.



Rondón, se encontraba con Luz Ángela Olaya, una amiga a quien le tocó inicialmente, enfrentar la emergencia mientras llegaban sus familiares de la víctima a la Guajira.

La pareja llegó al corregimiento de Palomino, en jurisdicción del municipio de Dibulla, la tarde del pasado jueves 20 de julio y se encontraban departiendo la noche de este viernes en la zona hotelera de playa Mojito junto con otra muchacha y al parecer estarían consumiendo bebidas alcohólicas, según las autoridades.



Olaya, relata que se levantó un momento para ir al hotel y cuándo regresó Juan David ya no estaba, al parecer había ingresado al mar a eso de las 6:30 de la noche en un horario prohibido para bañistas y no supieron más nada de él.



Luego de varias horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado en la mañana de este sábado en el sector de Los Cocos, en inmediaciones del Cerro de los Muchachitos, en el departamento del Magdalena.



Uno de los pescadores que participó en las acciones de búsqueda asegura que una vez fue hallado el cuerpo sin vida sus familiares decidieron trasladarlo en lancha hasta Palomino.



Según el testimonio de varios moradores había varias personas bañándose en el mar, a lo que se suma, que el hecho se registró en el mismo sector en donde se ahogó una pareja de esposos alemanes en el mes de enero.



Por el fuerte oleaje y las brisas que se registran, el horario para el uso de las playas de Palomino se encuentra disponibles para los bañistas en el horario de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a domingo, con el fin de que las autoridades puedan brindar seguridad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 104 de 2020.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha