Periodista anuncia muerte de su abuelo, al parecer, por covid-19

El nuevo coronavirus ha atacado, en su mayoría, a las personas ancianas. A los más sabios. A los que llevan la experiencia de la vida en el reflejo de sus cabellos canos. En Colombia, de los 50 decesos por covid-19, un buen número corresponde a mayores de edad.



Y aunque varias personalidades colombianas anunciaron que tenían la enfermedad, en esta ocasión una presentadora lamentó el fallecimiento de su abuelo, quien era sospechoso de portar el coronavirus.

Maritza Aristizábal, periodista de RCN, dio a conocer la lamentable noticia por medio de un hilo en su cuenta de Twitter.



“Hoy no tengo noticias, solo mi historia. Mi abuelito murió”, escribió. Tras ello, dio a conocer que el anciano falleció “solito” en una clínica de Medellín debido a que estaba en aislamiento “bajo sospecha de Covid”.

“Mi mamá en Bogotá sin la oportunidad de verlo una vez más y despedirse, ni siquiera poder ver a mi abuela y abrazarla. Yo tampoco pude verlo y decirle lo mucho que admiraba su espíritu bondadoso. Menos puedo darle un abrazo a mi mamá y secar sus lágrimas”, comentó la presentadora.



“Perdona si no te visité lo suficiente, si no te llamé lo suficiente, si no te dije que te quería lo suficiente”, escribió acotando, además, que todos aquellos “que todavía lo tienen (abuelo), que todavía pueden hacer al menos una llamada, háganla. Porque esta crisis nos arrebata hasta la posibilidad de hacerle un funeral a nuestros seres queridos”.

Hoy no tengo noticias, solo mi historia. Mi abuelito murió. Un ser noble y dulce. Solito, aislado en un hospital de Medellín porque estaba bajo sospecha de COVID, preguntando por “su viejita”, y sus hijos. (Sigue) — Maritza Aristizabal (@Maryaristizabal) April 7, 2020

Juan Carlos Pinzón, Ángela María Robledo, Vanessa de La Torre, Mónica Rodríguez y otros han demostrado sus condolencias ante la difícil situación de Maritza.



“Abuelo, cuando todo esto pase, porque va a pasar, en nuestro próximo encuentro, te llevaré flores”, cerró la presentadora.

El coronavirus en Colombia

Este martes 7 de abril la cifra de contagios llegó a más de 1700 en todo el territorio nacional; el número de fallecidos ascendió a 50, sin embargo, un dato alentador es que las personas que se recuperan doblan la cifra –hasta hoy hay 100 recuperados-.



Cabe resaltar que la cuarentena nacional, medida prevista para ralentizar la velocidad de la expansión de la pandemia en Colombia, se extendió dos semanas más: antes terminaba el 13 de abril, pero ahora irá hasta el 27 de abril.

