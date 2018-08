Llegada del Bolívar Soberano atenuó éxodo de venezolanos en frontera

La implementación de un paquete de medidas económicas por parte del gobierno de Venezuela, entre las cuales figuran el aumento del salario mínimo y la introducción de un nuevo cono monetario, denominado Bolívar Soberano, ha desatado un clima de confusión y zozobra en la zona de frontera, donde el éxodo de venezolanos ha disminuido en los últimos días.

De acuerdo con el reporte entregado por Migración Colombia, el lunes entraron 18.980 personas por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta al municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) con la población venezolana de San Antonio. El tránsito sufrió una importante variación el martes, alcanzando un total de 25.247 ingresos.

“La población está a la espera de qué va a pasar con esas medidas, pero a largo plazo esto va a generar una expulsión mayor de venezolanos, porque lo que quiere este régimen es tener menos población para poder repartir los pocos recursos que tienen”, indicó Christian Krüger, director de la autoridad migratoria.



El miércoles, este número no rebasó las 25.000 personas, evidenciando una reducción del 28 por ciento frente al promedio diario de 35.000 migrantes, que suelen atravesar los 300 metros de largo de esta estructura elevada.



“Este cambio de moneda, del bolívar fuerte al bolívar soberano, ha dejado a muchas personas sin efectivo, acompañado de mucha confusión. Algunos familiares han preferido esperar y no viajar, mientras esta situación se aclara. Pero el miedo y la zozobra no paran”, explicó Luis Álvarez, un venezolano que vive en San Antonio y cruza diariamente este puente internacional para llegar a su trabajo en Cúcuta.

Frente a estos datos ofrecidos por la entidad migratoria, las autoridades locales se mostraron escépticas y consideran que estas medidas económicas dispararán la migración de venezolanos con el paso de los días.



El secretario de Fronteras de Norte de Santander, Juan Carlos Cortés, aseveró que las restricciones para ingresar a los países como Ecuador y Perú también podría generar una congestión de extranjeros en el área metropolitana de Cúcuta, donde diariamente se quedan entre 3.000 y 5.000 ciudadanos con nacionalidad venezolana.



“La próxima semana se realizará una reunión con las autoridades de esos países para acordar unas medidas de choque ante el efecto que estos controles puedan generar. El temor es que los migrantes terminen represados en el departamento y no tengan hacia dónde ir. Eso puede derivar en una crisis mayor”, puntualizó el funcionario.



