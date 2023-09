La población de Piamonte, sur del Cauca, marchó por las principales calles de esta localidad, para rechazar el reciente atentado a la candidata Alexandra Cuellar y que la tiene entre la vida y la muerte.



“Tenemos hoy una mujer trabajadora, de nuestra región, herida, debatiéndose entre la vida y la muerte…esperamos que las autoridades competentes hagan las investigaciones y mejoren la seguridad en nuestro municipio, están matando a nuestros hombres, a nuestras mujeres, no queremos más sangre”, expresó Liliana Forero de Dávila, presidente de la Asociación de Mujeres de Piamonte (Asodemupi).



El alcalde de este municipio, Manuel Agustín Cuellar Becerra, al término de un consejo de seguridad con las autoridades, hizo un llamado para que “la paz reine”.

“Estamos como alcaldía lo que humildemente podemos como institución, la situación no es fácil a nivel de país y departamento, pero aquí estamos respaldando a Alexandra”.



En la movilización también estuvieron presentes los candidatos Esnéider Artunduaga y Jairo Macías, quienes al igual que lo hizo Cuellar hace unos días, han denunciado amenazas en su contra.



La candidata a la alcaldía de Piamonte, se encuentra en delicado estado de salud, tras ser atacada con arma de fuego por desconocidos que ingresaron hasta su vivienda en la cabecera municipal.



El atentado ocurrió en la mañana de este miércoles 13 de septiembre.



Cuellar, de 44 años, candidata de esa localidad por el partido Colombia y quien ya había sido alcaldesa entre 2008 y 2009, recibió varios disparos en la cabeza.



La mujer fue trasladada al hospital José María Hernández en Mocoa, departamento de Putumayo.



“Rechazamos el atentado contra la candidata a la Alcaldía de Piamonte, Cauca, Alexandra Cuéllar. Activamos ruta de atención. Instamos a las autoridades a salvaguardar la vida e integridad de candidatos y electores. Reiteramos que la alerta 030-2023 advierte riesgo para el Cauca”, expresó la Defensoría del Pueblo a través de sus redes sociales.



El coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía en el Putumayo expresó que, según las primeras informaciones, “dos hombres estaban desde muy temprano por la puerta trasera de la casa y cuando ella salió, le hicieron varios disparos causándole las heridas.



Se desconocen los responsables, aunque familiares expresaron que los hechos fueron puestos ya en conocimiento de las autoridades para que se adelanten las correspondientes investigaciones.



El personero municipal, Eyner Samir Gómez, denunció que a esto se suma el asesinato de seis personas en la última semana, incluidos dos adultos mayores.



“Estamos bajo el dominio de un grupo armado que no permite el tránsito después de las seis de la tarde”, indicó el funcionario.



Asimismo, el personero instó al gobierno nacional a tomar acciones para frenar la violencia en el municipio.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN