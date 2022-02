La movilidad se ha convertido en uno de los principales temas que afectan la calidad de vida de los colombianos.



Y no es para menos, pues según estadísticas internacionales varias ciudades de nuestro país figuran entre las más congestionadas del mundo y tres de estás aparecen en los primeros lugares en donde más se perdieron horas en trancones durante el 2021.



Es por esto que desde las administraciones locales se han decretado medidas como el pico y placa, que cada vez es más severo, como en Bogotá y Medellín, donde la restricción es prácticamente de todo el día.



Pero esto no ha sido suficiente para evitar que perdamos horas detenidos en las calles de nuestras ciudades sin posibilidad de avanzar.



Cada conductor en la capital del país perdió el año pasado 94 horas en trancones, mientras que en las capitales de Antioquia y Valle del Cauca fueron 53 y 51 horas, respectivamente. Esto, según datos de la empresa Inrix, que analiza la movilidad en el mundo.



En otras palabras, el tiempo perdido en la capital, por ejemplo, es lo mismo que se gasta viendo 62 partidos de fútbol sin contar el tiempo de adición. Incluso, es casi lo mismo que ver un mundial, pues en este certamen se disputan 64 compromisos.

Bogotá está en el puesto 12 a nivel mundial –es la primera en Latinoamérica–, Medellín en el 94 y Cali en el 109. La lista la lideran Londres (Reino Unido), París (Francia) y Bruselas (Bélgica), con 148, 140 y 134 horas perdidas en el 2021, respectivamente.

Así se ven los trancones de Medellín, o tacos, como les dicen en la ciudad. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Y no solamente pierden horas en trancones quienes conducen un vehículo particular, también lo hacen quienes se desplazan en buses y busetas.



Según Ricardo Montezuma, experto en movilidad, esa situación se da en nuestro país, básicamente, por tres aspectos: “No hemos podido ordenar las ciudades. No hemos podido generar la infraestructura de accesibilidad. Yo diría que hay otro factor estructural y es la forma tan nefasta como conducimos, unas formas tan precarias de conducción ligadas a violencia e inseguridad vial. Tenemos formas muy desordenadas de conducir”.



Por ejemplo, explica el experto, Bogotá es una ciudad bloqueada estructuralmente, es una ciudad que tiene muy pocos accesos y salidas. No obstante, esto se repite en la mayoría de ciudades capitales del país.



Precisamente, para el experto esos tres aspectos son en los que se deben focalizar para solucionar los problemas de movilidad, que son una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.



En cuanto a los pico y placa que se implementaron en Bogotá y Medellín, para Montezuma estos sí ayudan a la movilidad, pero puede tener efectos “nefastos” en cuanto a la compra de motocicletas y de otros carros “más viejos, obsoletos y contaminantes”, aseveró el experto y agregó que “ayuda, pero no es estructural el cambio”.



En eso coincide Darío Hidalgo, quien también experto en movilidad: “Las restricciones vehiculares son medidas que solucionan muy en el corto plazo los temas, pero no generan soluciones estructurales. De hecho, muchas personas que tienen la posibilidad pagan por circular o compran otro vehículo”.

Además, hay polémica porque en estas dos capitales se puede pagar para estar exento de la restricción.

¿Hay muchos carros y pocas vías en las ciudades de Colombia?

Otro debate que se ha planteado para mejorar la movilidad en el país, más allá de restricciones como el pico y placa, es que tenemos muchos carros y pocas vías. Hay quienes dicen que no hay por donde andar.



Según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), a diciembre del 2021 había 17’020.451 vehículos en Colombia, de los cuales 10’136.593 son motocicletas y 6’701.970 son automóviles, camionetas, camiones, buses, busetas y volquetas. El porcentaje restante corresponde a maquinaria, remolques y semiremolques, que son 181.888.



En 2019, el total de registros en Colombia estaba en 15’337.965 y en 2020 eran 16’043.484. Prácticamente se registran un millón de nuevos medios de transporte al año en el país.



La cifra de vehículos ha crecido en más del 50 por ciento durante los últimos 10 años, pues en 2011 se tenía registro de 7’220.219 en el país. Y actualmente la mayoría están en Bogotá, con 2’626.905.



“Tenemos un alto nivel de congestión vial que se refleja en horas perdidas. Eso está impulsado por un rápido incremento en la propiedad vehicular”, señaló Hidalgo.



Para él, el parque automotor ha crecido de una manera considerable durante los últimos 10 años, pero no se han dado grandes mejores en infraestructura para la circulación de los vehículos. No obstante, también considera que construir más vías no es la solución al problema, pues esto, incluso, podría generar más tráfico, pues muchos se verían motivados a adquirir un vehículo.

Movilidad en Cali. Foto: EL TIEMPO

Argumenta que se deben plantear soluciones “atractivas” para la ciudadanía. “Por una parte, hay que mejorar los accesos de las ciudades. Aunque necesitamos alternativas muy atractivas. Que mejore el transporte público, pero también la oportunidad de ir a pie y a bicicleta”.



Incluso, se ha plantado el debate de regular el parque automotor, pese a que algunos expertos señalan en que este no es el verdadero problema. “Tenemos muchos carros viejos obsoletos. Muchos carros no tenemos si nos comparamos con otros países, aunque va a haber mucho, va a seguir creciendo, no va a parar. Sí tenemos muchas motos, las motos son un problema para mí más grave que incluso los autos. Las motos parecieran no tener ninguna regulación”, sentenció Montezuma.



Desde la Alcaldía de Medellín señalan que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) están enfocados a mejorar y fortalecer en primer orden a los modos no motorizados y al transporte público. Prueba de esto, es que ya se abrió la licitación para la tercera línea del Metro.



“Es de anotar que la ciudad cuenta con un parque automotor de aproximadamente 1’788.000 vehículos, en donde la malla vial por la densificación misma de la ciudad y por las condiciones topográficas no crece al mismo ritmo que lo hacen los vehículos situación que genera un fenómeno de congestión importante”, comentó Víctor Hugo Piedrahíta Robledo, subsecretario de Movilidad de Medellín.

Movilidad de Bogotá por la calle 26, desde el Centro hacia el occidente de la capital. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Y agregó que otro problema es que culturalmente se tiene la percepción de que el vehículo particular representa la forma mejor para movilizarse y “es por ello que la invitación desde la Municipalidad es desincentivar el uso del vehículo particular y apostarle a sostenibilidad”.

También preocupa la demora en cada trayecto

En promedio, un viaje en carro particular en nuestro país dura 45,57 minutos, según información de la plataforma Numbeo.



Esta cifra se hace tomando como referencia cada trayecto reportado a esta plataforma. Si bien hay viajes que pueden durar 10 minutos, otros pueden durar más de una hora. Es decir, puede haber personas que tardar hasta 45 minutos yendo a su trabajo y otros 45 regresando a la casa.



Este indicador en Bogotá está por encima del promedio nacional, pues llega a 52,13 minutos. Esto la convierte en la ciudad de América Latina con el peor tiempo -seguida por Rio de Janeiro (Brasil) y Ciudad de México (México).

En cuanto a las otras ciudades del país, el tiempo por trayecto se reduce de una manera considerable si se compara con Bogotá. Sin embargo, expertos explican que esto se debe al tamaño del territorio. En promedio, un viaje en carro en Medellín dura 36 minutos, mientras que en Cali y Barranquilla son de 35 y 27,67 minutos, respectivamente.



Además, es necesario ver quiénes son los que están gastando más tiempo en los trayectos. Expertos aseguran que la clase baja es la más afectada.



Numbeo también recopila información de algunas ciudades intermedias, como Manizales, donde cada recorrido dura 12 minutos.

Esto piensan los conductores sobre la movilidad en Bogotá, Medellín y Cali

Los conductores de estas ciudades coinciden en que cada vez es más complejo movilizarse en carro y señalan que si el transporte público fuera más accesible, podrían bajarse del carro con mayor frecuencia.



Alejandro Álvarez, quien se desplaza frecuentemente entre el norte y sur de Medellín y su área metropolitana, cuenta que ingresar a los municipios del sur, como Envigado, es cada vez más complejo, tanto por vías principales como alternas, sin importar la hora. Esto, muchas veces, puede demorarlo hasta una hora, pero también es un trayecto que podría hacerse en 25 minutos si el tráfico está fluyendo, pero es algo poco frecuente.

Desde Cali, Kevin López cuenta que uno de los problemas de la movilidad es que no hay respeto en las vías, algo que empeoró tras el paro nacional.



Panorámica de la movilidad en la avenida Oriental, en Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

“La gente ya no respeta las vías, se meten en contravía, se pasan los semáforos”. Estas situaciones, explica, puede terminar en accidentes que finalmente causan trancones.

Antonio, quien trabaja como conductor para una empresa privada en Bogotá, cuenta que con el pico y placa de todo el día ha mejorado la movilidad en la ciudad.



Sin embargo, le parece preocupante la cantidad de horas perdidas en los trancones.

“Es mucho tiempo y la mayoría causa estrés”, explicó. Para él, en vías como la NQS no se puede andar, por lo que prefiere desplazarse siempre por la 68. Pero es enfático al decir que “nos falta mucha cultura ciudadana a la hora de manejar”.



Otros conductores de Bogotá señalan que con las obras que se están llevando a cabo en la capital se están incrementando los trayectos. Y agregan que cuando comiencen las obras del Metro, será peor. Narran para un recorrido entre el norte y el Centro hay que salir con una hora de anticipación para llegar a tiempo, pero temen que el tiempo empeore.



Frente a esta problemática, los expertos indican que las autoridades deben invertir más en infraestructura, se deben garantizar mejores condiciones en el transporte público, para que bajarse del carro no sea tan molesto para quienes están acostumbrados a viajar en su propio vehículo. Pero los ciudadanos también deben aportar a la solución teniendo una mejor cultura vial.



