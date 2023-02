Un joven de 23 años, Daniel Herrera, oriundo de Medellín, es la más reciente víctima que dejan las motos acuáticas en Cartagena.



Este joven se encuentra internado en Unidad de Cuidados Intensivos y bajo pronóstico reservado luego de ser embestido por una moto acuática o jet ski mientras nadaba en las playas de Bocagrande, en Cartagena.



Además de Daniel Herrera, dos personas más fueron atropelladas (Diego Charría y Richard Velázquez). La neve era conducida por un turista en estado de embriaguez, a quien el operador de la motonave le permitió navegar pese a su evidente estado con tragos de más. A los operadores de estas motos solo les interesa ganarse unos pesos, pero no aplican norma alguna de seguridad.

Borracho a bordo de moto acuática causó tragedia

Atardecer en las Playas de Cartagena Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Según la capitanía de Puerto de Cartagena la motonave fue inmovilizada y el operario y el conductor borracho fueron detenidos.



Esta es una tragedia anunciada, y que ya se ha presentado en varias oportunidades en las Playas del Bocagrande, la Boquilla, Playa Blanca y Cholón. Las motos acuáticas van a toda velocidad por zona de bañistas poniendo en riego la vida de familias enteras.



Pese a que en el papel La Capitanía de Puerto debería ponerlas en cintura, ninguna autoridad las regula en balnearios y playas, donde los operadores de estas naves las alquilan, sin control, por valores entre los 40 y 60 mil pesos, y sin verificar si el turista que las va a conducir está en capacidad de hacerlo.



De hecho, tras embestir a toda velocidad a Daniel Herrera, quien según la clínica Medihelp perdió un ojo, el turista ebrio intentó huir del lugar del accidente, pero la Policía lo capturó.

Motos acuáticas no son viables en zona protegida

En las playas de Bocagrande las motos acuáticas constituyen un riesgo para los bañistas. Foto: Archivo/ EL TIEMPO

Pese a que desde el 6 de febrero de 2011 la Capitanía de Puerto de Cartagena realizó la zonificación de playas, aguas marítimas y ordenamiento de actividades de recreación, marítimas y deportes náuticos en la jurisdicción de la Ciudad Heroica, nadie la cumple y es común ver a lachas y motos acuáticas invadir zona de bañistas.



El 16 de julio de 2015, el Director General Marítimo estableció disposiciones de seguridad para el ejercicio de las actividades marítimas de recreación y deportes náuticos en Colombia, pero en ninguna de las playas del Caribe son cumplidas por los operadores de turismo.



El Decreto-Ley 2324 de 1984 determina que la Capitanía de Puerto de Cartagena a través de la Dirección General Marítimas tiene la función de regular , dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana en el mar.



A su vez, el artículo 3 del decreto 5057 de 2009 establece que la Capitanía de Puerto de Cartagena debe coordinar y ejecutar el control de tráfico marítimo y los aspectos relacionados con seguridad y protección marítima, búsqueda y salvamento, protección del medio marino, manteniendo los controles de conformidad con la normatividad vigente.



No obstante lo anterior, la Unidad de Parques Naturales Nacionales Corales del Rosario y San Bernardo se ha pronunciado sobre las actividades turísticas y comerciales en el área del Parque Nacional Corales del Rosario manifestando que una vez verificados e identificados los riesgos e impactos de las actividades como motos acuáticas (Jet Ski, Ski acuático, remolque de gusanos y donas) no son viables en el área protegida, esto incluye a Playa Blanca. Sin embargo, la ley está en el papel pero en los balnearios no se cumple y la vida de miles de turistas que visitan las playas en el año están en peligro.



La Policía de turismo tampoco las puede intervenir porque su jurisdicción es terrestre y no marítima.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas