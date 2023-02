En video quedó captado el momento en el que un hombre en una motocicleta presuntamente acosa a una joven que esperaba entrar a una casa en la ciudad de Villavicencio, en el barrio La Alborada.

El clip fue compartido en Twitter y muestra cómo un sujeto aborda a una joven, quien intentaba ingresar a una vivienda en el barrio ya mencionado. En un primer momento, el hombre le pregunta por una ubicación, a lo que ella le responde que no sabe.



Luego, el motociclista enciende su vehículo pero no se marcha del lugar sin antes acercarse a la mujer, tomarla por la cintura con las manos y acercarla a sus genitales. Ella reacciona de inmediato, se aleja del sujeto, le dice: “¿Qué hace?, y lo vuelve a empujar.



(Además: Hombre que habría secuestrado y violado a su novia fue enviado a prisión).



La joven se mantiene alejada y espera a que el hombre, quien tiene puesto un casco, se aleje en su motocicleta.



Dentro de los comentarios, los internautas han repudiado el hecho: “Me da tanta rabia ver esto”, “Como padre de dos hijas, ver un vídeo de estos, me hierve la sangre, impotencia”, escribieron. Otro de los usuarios puso en duda la veracidad del video.



Sin embargo, el clip fue difundido por el periodista independiente Steven Liévano, quien también señaló que los hechos ocurrieron este lunes 13 de febrero en Villavicencio.

El clip fue difundido por el periodista independiente Steven Liévano. Foto: Twitter @StevenLievano

