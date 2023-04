En la noche del 30 de noviembre de 2022, Kevin Torres se movilizaba en su motocicleta en la autopista Medellín - Bogotá, en jurisdicción del corregimiento de Doradal, del municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), cuando se estrelló contra un hipopótamo.



El golpe contra el animal que podría pesar unos 500 kilos porque era un individuo adulto, lanzó lejos al joven. Sin embargo, este se paró porque creyó que el hipopótamo podía atacarlo.

Torres tuvo varias fracturas y laceraciones, pero sobrevivió y puede cinco meses después puede contar su increíble historia.

El joven habló de su accidente de tránsito con el sitio web De Regreso con Mi Oriente.



“El animal estaba atravesado en el sentido hacia Medellín, y como yo iba con el visor del casco abajo, entonces la luz que venía de un camión como que me encandiló y eso fue lo que me hizo perder la vista hacia el frente. El animal estaba en un lugar oscuro, y es un animal que no se ve en la noche, entonces cuando lo vi, ya lo vi muy cerca, y ya solamente fue esperar el golpe”, relató Torres.



Cabe recordar que el accidente se registró en las afueras de la antigua Hacienda Nápoles, el lugar al que el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria trajo varias especies exóticas de animales como elefantes, cebras e hipopótamos, que se reprodujeron en grandes cantidades.

Hipopótamos de la Hacienda Nápoles. Foto: Archivo El Tiempo

“Tras caer, me paré, para que quizás el animal no me fuese a pisar o a morder, o a atacar de cualquier manera, pero cuando me paré ya no estaba, como que arrancó a correr, no sé si para el lago que hay cerca o para la parte del bosque que hay también cerca”, contó el joven, quien fue auxiliado por bomberos de Puerto Triunfo y remitido a un centro asistencial.



En el diálogo con el sitio mencionado, Torres contó que "tuve una fractura en el codo, tengo tornillos actualmente. Me hice una quemadura, tuve también laceraciones, y la moto sufrió daños. Actualmente estoy terminándome de recuperar, estoy terminando las terapias”.

