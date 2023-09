Un nuevo caso de maltrato animal ha causado malestar en los internautas de la red social X, antes Twitter, por un video de apenas siete segundos, en el cual es posible observar a un perrito que está siendo arrastrado por una motocicleta en plena vía pública.

Según la cuenta Asociación Amor Animal, el terrible hecho tuvo lugar en la vía que conduce de Sahagún a Chinú, en Córdoba, durante la mañana de este lunes 25 de septiembre.



Al parecer, un ciudadano que transitaba por este corredor logró grabar el momento del maltrato y enviarlo a dicha asociación para denunciar lo sucedido.



La grabación fue hecha desde un vehículo que iba detrás de la motocicleta.



A pesar de la poca duración del clip, es posible evidenciar el daño que se le estaba haciendo al canino.



La motocicleta, de bajo cilindraje, estaba siendo conducida por un hombre de camiseta blanca y pantalón rojo que llevaba un animal amarrado al vehículo.



Aunque el animal no se mueve y permanece acostado con todo un costado de su cuerpo contra el pavimento, Asociación Amor Animal dice que aún estaba con vida.

Video del momento.

A pesar de que el hecho ocurrió a la vista de varios habitantes, no se conoce que alguna persona hubiese interferido para evitar que el hombre siguiera arrastrando al animal.



Además, en el registro de video, no es posible observar las placas de la motocicleta, por lo que no ha sido posible identificar al sujeto que la conducía y el estado actual del canino.



Las autoridades tampoco se han manifestado al respecto.



"No es posible que tanta maldad contra los animales quede sin castigo", "¿Por qué tanto odio contra los animales?", "No son solo animales, son vidas y tienen sentimientos", son algunas de las reacciones de los internautas al respecto.

