El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio a conocer a través de sus redes sociales que durante este fin de semana, en la tarde del domingo 11 de diciembre, evidenció el abuso que comenten las motocicletas de alto cilindraje por la velocidad mientras recorría la vía entre San Gil y Barichara, en Santander.

Según informó el ministro, los vehículos, que iban a una velocidad de 120 km/h, “causaron un accidente, afectando a una de las motos que hacía parte del esquema de seguridad”.



Sobre el estado de salud del escolta, se sabe que sufrió una fractura, por lo que fue atendido inmediatamente.

Además de accidentarse con la avanzada de Mintrasporte, se indicó que el sujeto no portaba ningún documento de ley: ni el Soat, ni el estado de la motocicleta, ni la documentación de soporte de que conducía dicho vehículo. Tampoco tenía placa de conducción.



“Esto es un poco lo que está pasando en la realidad de las motocicletas de alto cilindraje, siguen conduciendo sin cumplir las reglas que establece nuestra normatividad de tránsito”, explicó Reyes.



Además, mediante el video compartido en redes sociales por el ministro, indicaron que se estaba llevando a cabo un operativo, “verificando que el cien por ciento de los revisados estaban sin los documentos al día y poniendo en riesgo a nuestros miembros de la Policía Nacional”.



Finalmente, Reyes explicó que, ante la situación, irá a la Fiscalía Nacional a poner el denuncio: “Vamos a denunciar a todos los que no están cumpliendo con la ley y haremos operativos en todo el territorio nacional para que esto no siga ocurriendo”, concluyó.

Camino a #Barichara evidenciamos el abuso que comenten las motos de alto cilindraje por velocidad, causaron un accidente, afectando a una de nuestras motos que hacen parte del esquema de seguridad. La Ditra intensificará operativos para el cumplimiento de las normas de tránsito. pic.twitter.com/tTURt0Ygrj — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) December 11, 2022

