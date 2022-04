Una nueva mortandad de peces se registró en la laguna del Parque de Agua de Santa Marta. El reporte preliminar indica que alrededor de 300 pescados resultaron muertos.



(También: Se fugaron cinco del centro de reclusión Las Estrellas en Barranquilla)



La directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, Sara Candanoza explicó que la sobrecarga de aguas lluvias caídas en la ciudad, generó una falla mecánica en el sistema de oxigenación de la laguna que terminó afectando a las especies.

Según detalló la directora del Dadsa, la quebrada Japón, que direcciona el agua al humedal, transportó cantidades significativas de sedimentación acumulándolos en este cuerpo de agua.



(Lea: De un mordisco, arrancó la nariz a expareja sentimental y hoy es prófugo)



Esta hipótesis se elaboró de acuerdo a una inspección adelantada por la entidad.

En la visita de campo se vio además a varias personas capturando a los peces que estaban en la orilla buscando oxígeno.

En el momento de la visita no se presenció actividad de vertimientos y de ningún tipo de aguas ajenas al humedal; la flora no ha sido afectada FACEBOOK

TWITTER

El Dadsa informó que procedió a realizar una medición de los parámetros fisicoquímicos para determinar la calidad del agua.



“En el momento de la visita no se presenció actividad de vertimientos y de ningún tipo de aguas ajenas al humedal; la flora no ha sido afectada, ya que no se evidenciaron individuos muertos; pero en el caso de la fauna, sí fue notable la afectación”, señaló Candanoza.

Ecosistema inadecuado

El ingeniero pesquero Eduardo Cabrera, indicó que actualmente la laguna del parque del agua no es un ecosistema adecuado para las especies marinas que allí habitan.

Para el experto, actualmente existen muchas falencias en el manejo y supervisión de este complejo lagunar.

No se hace medición de oxígeno ni del PH, eso se convierte en un factor grave que pone en riesgo la vida de la fauna y flora FACEBOOK

TWITTER

“No se hace medición de oxígeno ni del PH, eso se convierte en un factor grave que pone en riesgo la vida de la fauna y flora”, manifestó Cabrera.



El ingeniero sostiene que durante las lluvias comienzan a bajar aguas de escorrentías que generan una alta producción de factores que causan daños graves a los seres vivos que permanecen la laguna.



Para que estos fenómenos no se repitan, Eduardo Cabera, recomienda aislar el sistema acuático de aguas de escorrentías, adecuarle un sistema especial para que cuando se baje el oxígeno no haya florecimiento de algas verdes y azules que producen una toxina que causa la muerte a los peces.



(No deje de leer: Ibagué: niña de 5 años murió tras caerle encima un televisor de 32 pulgadas)



“Es importante que se contrate un experto para que ejerza vigilancia permanente sobre el estado y calidad de agua y verifica si hay problemas del ph y la oxigenación, de esa manera podrá tomar medidas preventivas y correctivas dirigidas a la protección de las especies”, indicó el experto.



Actualmente en el parque de agua se adoptó un plan de contingencia que consiste en disponer de dos moto-bombas para airear el humedal y devolverles sus condiciones normales.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv