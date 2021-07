Mortandad de peces en la Ciénaga Santiago Apóstol de Sucre

Una nueva mortandad de peces se registró en la Ciénaga de Santiago Apóstol, en la zona rural de la Villa de San Benito Abad (Sucre), al parecer ocasionada por la contaminación en este gran espejo de agua.



La muerte de los peces fue descubierta por los pescadores artesanales, quienes derivan el sustento de las faenas que diariamente realizan en la zona, labor que ejecutan más del 50 por ciento de los habitantes de los pueblos vecinos.



Jorge Pérez Mercado uno de esos pescadores dice, que desde las cuatro de la mañana llegan a pescar en busca de conseguir el sustento para sus familias y el producto para vender al mejor postor.



“En estos tiempos pasamos horas tratando de sacar algo y solamente logramos conseguir una cava, lo que no alcanza para el sostenimiento de las familias y con su venta lograr otros productos. El pescado está escaso”, afirma.



Señala, que a esta situación se suma la muerte de los alevinos, lo que genera una preocupación más grande.



Explica, que la Ciénaga de Santiago Apóstol recibe sus aguas del río San Jorge y del Arroyo Grandes de Corozal, dos ‘afluentes’ con un alto grado de contaminación, lo que viene generando la muerte de los peces.



“El río sale junto a San Antonio y afecta a peces como el viejito, moncholo, mojarra, pierde el oxígeno y se muere porque el agua se le convierte en barro”, manifiesta.



Señala, que la situación se viene presentando con frecuencia, tal como sucedió el año anterior donde murieron también una gran cantidad de peces.



El otro gran contaminante es el Arroyo Grande de Corozal que llega desde Sincelejo con las aguas negras y las deposita en la Ciénaga.



Funcionarios de la Gobernación de Sucre han explicado que en este lugar se producen 12.000 galones diarios de concentrado de microalgas que son vertidos a la cuenca baja del arroyo, que es la vertiente principal de la Ciénaga.



Indicaron, que para contrarrestar esta situación se invirtieron cerca de $ 13 mil millones en una planta de ficocultivos para reducir la contaminación a través de la Ficorremediación.



“El proceso ha sido positivo, pero para hacerlo más efectivo se necesita que se viertan 9.000 galones de microalgas cada 24 horas en el Arroyo Grandes de Corozal, para lograr una descontaminación en la Ciénaga de Santiago Apóstol”, anotaron.



Pescadores hacen llamado a las autoridades de turno

“Necesitamos que nos ayuden, estamos sufriendo porque no hay recursos. Que nos busquen otra manera de trabajar en tierra, que no sea esta labor que hacemos ahora, donde tenemos que estar todo el día para coger una cava de pescado”.



Hasta el momento, funcionarios de la Corporación Regional Autónoma de Sucre -Carsucre- y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge -Corpomojana- no se han pronunciado sobre el caso.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

