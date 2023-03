El 24 de octubre de 2007, tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina lanzaron un operación armada en el sector de ‘Las Aromeras Sur’ para llegar al ‘Aceituno’, campamento de Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’, comandante del 37 Frente de las Farc.



(Lea también: Radiografía de los Montes de María: región clave para la 'Paz Total' de Petro)



Las mejores unidades de las tropas de la Armada Nacional se habían unido creando la Fuerza Conjunta de Acción Disuasiva (Fucad), bajo el mando de un general del Ejército de Colombia y gracias a dos hombres infiltrados en las filas de ‘Martín Caballero’ lograron la ubicación del campamento del jefe guerrillero.

‘Las Aromeras’ es una especie de triángulo ubicado entre San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y Zambrano, tres municipios de Bolívar, lugar donde por seis años estuvo secuestrado el exministro Fernando Araújo Perdomo.



Helicópteros artillados de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) acompañaron la incursión de los hombres que se movilizaron por tierra desde El Carmen de Bolívar y unidos iniciaron el ataque contra 40 subversivos del 37 Frente de las Farc.

‘Martín Caballero’ muerto

El combate dejó 20 guerrilleros muertos, entre ellos al cabecilla ‘Martín Caballero', además de alias ‘Mariluz’, su jefe de seguridad y su radioperador.



Aquella acción planificada cuidadosamente que terminó con el jefe del llamado ‘Bloque Caribe’, alias ‘Martín Caballero’, responsable de incursiones guerrilleras a pueblos de Sucre y Bolívar, de secuestros, extorsiones y asesinatos, comenzó a marcar el final de la presencia guerrillera en los Montes de María.



A la difícil situación de violencia en la región de aquellos tiempos se sumó la presencia del bloque ‘Héroes de los Montes de María’, bajo el mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alías ‘Cadena’, quien inició una cacería de brujas en la zona que terminó con varias masacres.



La más recordada, la ocurrida en el corregimiento de Chengue, en la zona rural de Ovejas, donde 26 campesinos, presuntos colaboradores del 35 y 37 Frente de las Farc, fueron asesinados.



“Esa violencia dejó en la ruina a los pueblos ubicados en los Montes de María en Sucre y Bolívar; nadie se atrevía a ir a Chalán, Colosó, Toluviejo y otros pueblos de la región. El miedo se sentía en el aire, en San Onofre las calles permanecían solas y las carreteras eran zonas fantasmas”, recuerda Ramiro López, habitante de la región.



Dice que igual pasaba en pueblos como San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, El Guamo, Marialabaja y sus zonas rurales en Bolívar.



“Las muertes llenaron de sangre los campos que habían estado sembrados de ñame, yuca, aguacate, maíz y tabaco, entre otros cultivos de pancoger y frutales. Fue una época terrible para todos”, expresó.

Un nuevo comienzo

Con el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en los pueblos de los Montes de María comenzó a sentirse un nuevo aire.



Ya habían desaparecido las acciones de paramilitares con la desmovilización del bloque ‘Héroes de los Montes de María’ y reductos desafiantes que pretendían crear alguna zozobra en la región.



La firma de los acuerdos de paz permitió que más de 100 subversivos que pertenecieron al 35 y 37 Frente de las Farc, nativos de Ovejas, Chalán y Colosó incluidas sus zonas rurales, se reincorporaron a la vida civil.



Los subversivos reincorporados comenzaron a trabajar en proyectos productivos colectivos, creando la Cooperativa Multiactiva Productores de Chalán Gestores de Paz de los Montes de María (Coopachepamm).



Fue así como iniciaron los proyectos de Ganadería Doble Propósito, de Ñame Espino Tipo Exportación, de Miel de Abeja, entre otros más para comenzar una nueva vida.

Los campesinos ven en el ñame el sustento para sus familias. Foto: Prensa Agencia para la Reincorporación

Lázaro Chamorro, quien fue guerrillero del 35 Frente de las Farc por cerca de 20 años, es el presidente de la cooperativa desde hace 4 años.



“Los dos primeros años del acuerdo estábamos felices, pero desde el 2020 después de la pandemia esto se ha vuelto peligroso, ya nos da miedo, algunos se salieron del proyecto por esa situación, nos amenazaron varias veces, la cosa estuvo crítica”, contó.



Dice que se han alejado de muchas actividades, se mantienen al margen de lo que pasa en el entorno, se dedican solamente a trabajar y las cosas mejoraron desde entonces.



Con el proyecto que manejan venden la leche y la carne y ahora fabrican queso. Tienen una finca que están pagando y mantienen a las 14 familias con lo que producen.



“De todas maneras, la vida cambió sustancialmente para nosotros. De aquellos días de violencia, de enfrentamientos con la fuerza pública y combates con paramilitares, de estar en la cárcel y de huir a otro país por temor a ser asesinados pasamos a una etapa de reencuentro con la familia y de producción, con lo que nos sentimos a gusto”, afirma Chamorro.

Ñame tipo exportación

Este es otro de los proyectos que manejan 15 reincorporados con un aporte de 120 millones de pesos que recibieron del Gobierno Nacional, que ya les dio sus primeros frutos con una cosecha de 60 toneladas de ñame espino tipo exportación.



Edilber José Ramírez Yepes es el líder del proyecto, quien señala que escogieron entre todos el proyecto del ñame, no solamente por la seguridad alimentaria, sino por la autonomía.



“Lo más bonito ha sido la articulación entre la comunidad y nosotros. Que nos hayan recibido y aceptado, que nos hayan abierto las puertas es algo especial”, indicó.



Sin embargo, para estas 15 familias, la situación actual no es la mejor, porque les pidieron las tierras arrendadas donde tienen los cultivos. No se dan por vencidos, siguen trabajando, respirando aires de libertad para seguir ‘volando’ y fortalecer su proyecto productivo.

Apoyo a campesinos y mujer rural

Fidel Caro es el coordinador en los Montes de María de la Corporación Colombiana Internacional (CCI), entidad creada para ayudar y fortalecer el sector agropecuario de las zonas rurales de Colombia, en especial las que fueron epicentro del conflicto armado.



La Corporación maneja recursos entregados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por intermedio de donaciones internacionales, los cuales ponen al servicio de los agricultores.



“Son campesinos que sacan su leche todos los días, dedicados además a la cría de aves de corral, trabajadores de la tierra en cultivos de ñame, yuca, ajonjolí, arroz y frijoles, entre otros”.



“Actualmente se trabaja con la mujer rural de Colosó, con 7 grupos conformado por 30 mujeres y 10 hombres que las apoyan. Se trata de proyectos productivos en porcinos, avícolas y piscícolas, subsidiándolas en arriendos, capital semilla, insumos agrícolas. El pequeño y mediano productor lo único que pone es su trabajo”, explica.



Entre los beneficiarios de los proyectos se encuentran familias que tuvieron que abandonar sus tierras durante el conflicto armado y después de los acuerdos de paz retornaron para contribuir con el desarrollo de su municipio.

Montes de María, corredor para narcotraficantes

El coronel de infantería de marina, Orlando Antonio Alarcón López, comandante de la Infantería de Marina Número 1, dice que para entender las dinámicas de seguridad en la actualidad en los Montes de María es necesario considerar la importancia histórica de la subregión para los grupos armados.



Señala que es un corredor especial por su ubicación geo estratégica para el tránsito de estupefacientes hacia los principales puertos en el Caribe colombiano y la salida hacia los municipios costeros de la subregión Golfo de Morrosquillo.



“Esta importancia hace que después de la derrota del 35 y 37 frentes de las extintas Farc y el sometimiento del bloque ‘Héroes de los Montes de María’ en el proceso de justicia y paz, otros grupos armados como el Clan del Golfo hagan presencia en el territorio, a través de sus actividades criminales”, precisa el alto oficial.



Señala que entre esas actividades está el microtráfico, la extorsión y el sicariato que van en contra de la tranquilidad, el desarrollo y el bienestar de las comunidades en los Montes de María.

Trabajo con los campesinos

El proceso de desminado avanza en los Montes de María. Foto: Prensa Armada Nacional

Para el coronel Alarcón y las tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina, el factor más importante de los Montes de María son sus habitantes y en especial los campesinos como sociedad resiliente.



Precisa que despliegan sus capacidades en favor de las comunidades para la seguridad personal, la parte alimentaria y económica, a través del Batallón de Desminados, Ingenieros Anfibios.



“Es así como despejamos toda el área rural en veredas, corregimientos y municipios que fueron sembrados con minas por los grupos armados y entregarlos libres de sospechas de estos artefactos explosivos”, informó.



El trabajo de desminado de los hombres especialistas de la Primera Brigada se hizo durante cuatro años comenzando por los municipios de San Onofre, Chalán, Morroa, Colosó y Ovejas, con 114 estudios no técnicos que indicaban contaminación en el territorio, la intervención de 10 áreas peligrosas y el despeje de 43.066 metros cuadrados mediante la técnica de desminado manual.



Esto ha permitido que los campesinos puedan regresar a sembrar en los campos y comenzar una etapa productiva.

La seguridad en la subregión

Para el personal de la Armada Nacional, la zona de los Montes de María enfrenta la amenaza del grupo armado Clan del Golfo y a través de sus acciones afectan la seguridad de las poblaciones.



Varios líderes y habitantes en general han denunciado la intimidación por parte del grupo, extorsiones a contratistas de obras civiles y ganaderos, quemas de viviendas, señalamientos a través de grafitis y personas heridas.



“En muchas ocasiones nos ha tocado acostarnos temprano, refugiarnos en nuestras casas por el temor de una acción de este grupo en la población”, dicen los campesinos.



El comandante Alarcón dice que para contrarrestar la amenaza de este grupo armado trabajan de la mano de la Fuerza Naval del Caribe, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.



Anota que son dos batallones de Infantería de Marina, el grupo Gaula Militar y el Batallón de Movilidad los que operan en la región, además de la acción integral en las comunidades.



(Además: Sin los consejos territoriales de paz iniciaron diálogos en los Montes de María)

Unidades del Ejército apoyan en la seguridad de la población. Foto: Prensa Armada Nacional

Sin vías y sin agua

Los habitantes de las veredas y corregimientos han manifestado que un gran problema que enfrentan es la falta de vías y del servicio de agua potable.



Las vías en la época de invierno para sacar sus cultivos y la falta de agua en este momento de verano en que los niños enferman y los animales mueren.



“Muchos cultivos se pierden en los cuartos de los ranchos porque no tenemos forma de sacarlos a los mercados. Trabajamos con las uñas, invertimos lo poco que tenemos en los cultivos para ofrecerles algo mejor a nuestras familias y por culpa de la falta de vías lo perdemos todo. No es justo que en esta época de la vida todavía suframos por esta situación”, dice Emiro José Ramos, cultivador de la zona rural de San Onofre.



El aire es tenso en los Montes de María, una región que por estar rodeada de montañas permite que delincuentes y grupos armados ilegales se escondan para cometer actos ilícitos.



Sus hombres y mujeres son lo mejor, una población resiliente, que sufrió mucho con la violencia en la región, que tiene libertad, pero a la vez temor para ‘volar’ hacia la felicidad.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

