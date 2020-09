Iglesias e institutos técnicos, las nuevas aperturas en Montería

La catedral San Jerónimo de Montería, alista lo que será su primera misa después de cinco meses de haber cerrado sus puertas en medio de las restricciones que ordenó el Gobierno nacional. Los feligreses en la capital de Córdoba podrán asistir además, a otros 25 templos religiosos autorizados para reiniciar los ritos religiosos.

El principal templo católico de los monterianos solo podrá recibir a 50 creyentes durante cada ceremonia, incluyendo al sacerdote, y su equipo de colaboradores, quienes deberán tener un distanciamiento de al menos 2 metros alternando las bancas del recinto, donde solo podrá estar sentada una persona.



El ritual católico que permitía al cura entregar la hostia en la boca fue restringido. En adelante cada persona deberá recibir el alimento sagrado en la mano.



El esperado saludo de la paz entre los presentes en el templo no será estrechando manos, y tan solo se realizará con una venia. Antes de ingresar los feligreses deberán tomarse la temperatura y hacer el registro de identidad en la puerta principal.



Todas estas restricciones aplicarán para todos los templos sin distinción de creencia religiosa.

Instituciones técnicas

Los institutos de educación técnica de Montería también entraron en la reapertura de sus sedes presenciales, regidos de las condiciones biosanitarias para su funcionamiento.



La alternancia de estudiantes durante las clases es el principal requisito que deberán cumplir estos centros de formación académica, varios de ellos ya en funcionamiento.

La Secretaría de Educación Municipal es la encargada de verificar los protocolos que rigen para este tipo de establecimientos que buscan retornar a la normalidad presencial.



En contraste el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, dijo que no retornarán las clases en las aulas hasta tanto no haya un control absoluto de la pandemia.



"Cuando hablamos de retornar a las clases hay que recordar que las instituciones educativas, las escuelas, las universidades son nichos naturales de propagación masiva del virus, en consecuencia, esa decisión no se puede tomar de manera inmediata", explicó Torres.



Por ello, el rector de la principal universidad pública del departamento no ve cercano el regreso de los estudiantes a las aulas.



"En su momento cuando veamos que hay un control de la pandemia, sobre todo cuando aparezca la vacuna, es lo que nos va a permitir liberar el resto de sectores, incluyendo la educación", concluyó Jairo Torres.

Alarmante cifra

Un estudio del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba, señala que al menos el 55,3 % de los monterianos tuvo contagio.



La población de estrato bajo ha sido la más contagiada con un porcentaje del 56,5%, seguida por la zona rural con una prevalencia del 48,6%, los estratos altos con el 35,5% y luego el medio con el 23,7%.



Según la investigación, los infectados generan anticuerpos frente al virus que pueden permanecer hasta por seis meses en el ser humano, en algunos casos sin causar complicaciones en la salud.

GUDILFREDO AVENDAÑO

Especial para EL TIEMPO

Montería