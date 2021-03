Las siete medidas en Montería para contener rebrote de coronavirus

Desde este miércoles hasta el 11 de abril, Montería adoptará siete medidas de prevención contra el coronavirus, que ha desatado una nueva ola de contagios y fallecimientos en la comunidad.



Entre las restricciones se encuentran el toque de queda nocturno y la ley seca como principales medidas para reducir el impacto en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde la capacidad de ocupación llegó al 78 por ciento.

(Lea también: Barranquilla y Atlántico lideran contagios de covid-19 en el país)

La primera fase de estas dos restricciones inicia mañana miércoles y va hasta el 31 de marzo, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. A partir del 1 de abril se amplía el horario desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.



La medida también prohíbe la venta de licor a domicilio y a través de internet; así como el consumo en sitios públicos, terrazas y jardines exteriores de las viviendas.



Durante la Semana Santa se prohibirán las procesiones y eventos religiosos que impliquen la aglomeración de personas, aunque los templos de fe podrán desarrollar sus actividades, amparados en los protocolos de bioseguridad y control de aforo.



La celebración de matrimonios, bautizos, cumpleaños y otro tipo de reuniones sociales quedaron prohibidas entre el 24 de marzo y el 11 de abril.

(Le puede interesar: Santa Marta, a punto de cerrar las playas tras aglomeraciones)

No habrá permiso para la realización de fiestas patronales. Esta restricción no tiene fecha límite y estará vigente hasta tanto disminuyan las cifras de contagio y se desacelere la propagación.



También quedó prohibido realizar eventos deportivos masivos y la práctica de ejercicios o actividades físicas en grupo en la sede de la Villa Olímpica y demás escenarios deportivos. Quienes quieran ir a estos sitios solo podrán realizar caminatas o trotes individuales.



En cuanto a la atención médica, fueron suspendidas las cirugías estéticas y las programadas que no requieran de intervención inmediata; esto con el fin de aumentar la capacidad de atención del personal en hospitales y clínicas.



La nueva ola de contagios de covid-19 deja un saldo de 41.139 personas contagiadas en Córdoba. un total de 2.034 personas han fallecido y más de 37 mil han logrado recuperarse de la enfermedad.



La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos se incrementó el pasado puente festivo llegando al 78 por ciento, ante lo cual se prevé habilitar por lo menos 20 nuevas camas UCI en la red hospitalaria.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO Montería

@GudilfredoAv

