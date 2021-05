Montería se reactiva y levanta ley seca y toque de queda

En Montería la ciudadanía podrá realizar fiestas como matrimonios, bautizos y reuniones sociales siempre y cuando no superen el aforo de 50 personas y con protocolos de bioseguridad.



Así lo anunció el alcalde Carlos Ordosgoiti, en el decreto 0312 en el que le concede más libertades a sus ciudadanos.



De esta forma se levantan medidas como la ley seca y el toque de queda que están vigentes como forma de prevención de aumento de la pandemia.



Adicional a esta decisión en Montería también se podrá abrir bares y discotecas a partir de la misma fecha, siempre y cuando la ocupación de camas Uci no supere el 80 por ciento, tal como lo estableció ayer el gobierno nacional.



Según el gerente del programa Covid en Montería, desde hace cerca de cuatro semanas se ha notado una reducción considerable en la ocupación de camas de alta complejidad partiendo del 82 por ciento hasta llegar a la fecha a un 75 por ciento.



Tras la decisión del Alcalde de levantar las medidas restrictivas, se escucharon voces de respaldo desde el sector comercio.



María Estela Gómez, directora regional de Fenalco, celebró el anuncio indicando que de esta manera se empieza a dar una recuperación paulatina del comercio, golpeado en su totalidad desde que iniciaron las medidas restrictivas.



"Es un voto de confianza que entrega la administración municipal al sector comercio, el cual debe ser correspondido", dijo Gómez.



Indicó que se podrá iniciar la reactivación de los gastrobares, uno de los pocos sectores que no ha podido retomar labores.



"No significa que porque ahora no haya medidas, el comercio no va a respetar aforos, ni va a cumplir con protocolos. Ahora más que nunca se deben reforzar estos procesos para que la reactivación sea segura, dijo la dirigente gremial.



El gremio de Asobares de Montería también tomó como positiva la decisión gubernamental y anunció el cumplimiento estricto de las recomendaciones.



Juan Carlos Rodríguez, presidente de Asobares en esa ciudad dijo que desde hace meses vienen sosteniendo conversaciones con la Alcaldía para lograr un consenso en la apertura de sus negocios.



"Finalmente podremos reabrir nuestros locales, se recuperan fuentes de empleo y se reactivará lentamente la economía", dijo Rodríguez.



Para garantizar que las discotecas no serán causantes de nuevos contagios se mantendrá el distanciamiento de las mesas de atención para los clientes y se prohibirá el baile en los locales.



De acuerdo con cifras de Asobares, en Montería se logrará recuperar 500 empleos directos y 1.500 indirectos en el negocio.



Se mantiene pico y cédula

La medida de pico y cédula para controlar aglomeraciones a entidades públicas, supermercados y notarias se mantiene pero con modificaciones.



Ahora aplicará con mayor flexibilidad y más personas podrán tener la posibilidad de asistir a esos establecimientos.



Los días impares del mes, a partir del 1 de junio las cédulas terminadas en los números 1, 3, 5, 7 y 9 tienen la posibilidad de ingresar a entidades del estado, supermercados y entidades bancarias entre otros.



Los días pares, 2, 4, 6 8 y 0, de cada mes a partir de junio quedan habilitados para las mismas actividades.



La Alcaldía pretende con ello ir recuperando gradualmente la vida cotidiana de las personas. Pero también deja en manos de la ciudadanía su autocuidado.



Gudilfredo Avendaño

Especial para EL TIEMPO

Montería

