La administración municipal de Montería destinará 1.000 millones de pesos para beneficiar a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, quienes podrán disfrutar de una tarifa diferencial para el transporte público.



El proyecto se convierte en política pública, con el respaldo del concejo municipal, para que los niños de las Instituciones Educativas tengan la facilidad de asistir a clases.



Accederán a un precio especial en el

sistema de transporte urbano

“Con el beneficio se garantizará que los estudiantes de Instituciones Educativas públicas y privadas en los niveles básica, media y secundaria, estudiantes de educación superior, institutos técnicos y tecnológicos accedan a un precio especial en el sistema de transporte urbano”, dijo el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia.



El concejo municipal aprobó por unanimidad el acuerdo 002 y que a partir de este momento pasa a sanción para darle viabilidad.



“Tenemos el compromiso de garantizar la permanencia de los estudiantes en las Instituciones Educativas, porque está en juego la educación de las nuevas generaciones”, afirmó el alcalde de Montería.



Según la administración municipal, se destinarán mil millones de pesos durante el 2022 para el éxito del proyecto, recursos que se aumentarán año tras año con base en el IPC.



“Estos recursos se podrán financiar de diferentes fuentes, como los Ingresos corrientes de libre destinación, rendimientos financieros, saldos de vigencia anterior, mayor valor recaudado, recursos de la vigencia y recursos provenientes de las Zonas de Estacionamiento Regulado”, precisan.

Segundo municipio de Córdoba

El proyecto que acaba de aprobarse en el Concejo de Montería para beneficio de los estudiantes es el segundo con tarifa diferencial en Córdoba, ya que para el municipio de Cereté también fue aprobado.



Para el éxito y garantía de contar con estos recursos, se estableció que la Secretaría de Hacienda, por intermedio de su titular Mónica Haddad y la secretaria de educación, Lina Berrío, socializó el proyecto en la comisión de presupuesto.



El alcalde Carlos Ordosgoitia promete firmar la aprobación del proyecto incluyendo las normas que garanticen la confianza de su ejecución.



Los docentes de Montería y los estudiantes recibieron con beneplácito la aprobación de este proyecto manifestando que ya no tendrán excusas para no asistir a clases afirmando que no tienen los recursos para transportarse.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Montería

