El Comité Técnico Científico de la Secretaría de Salud de Montería informó, que los casos de covid-19 en Montería han tenido un aumento progresivo en los más recientes días, pasando de una positividad del 0,5 por ciento, al 6 por ciento en dos semanas.

​

La situación llevó a una reunión con el alcalde Carlos Ordosgoitia, quien prendió las alarmas y alertó al personal de la salud, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad.



(Además: Así pasa los días la familia que perdió a 10 de sus miembros por el covid)



“Hago un llamado al autocuidado, a esa entereza para afrontar con responsabilidad esta pandemia, el virus no se ha ido. Invito a la ciudadanía a realizarse la prueba, aunque los síntomas sean leves”.

Cifras disparadas

“Tenemos habilitados puntos de toma de muestras en barrios diferentes cada día. La detección oportuna salva la vida de los más vulnerables, no podemos perder lo que hemos logrado”, expresó el mandatario.



(Le puede interesar: Residentes del norte de Cartagena se quejan por fiestas en la playa)





El informe del Comité Técnico indicó, que los casos en Montería pasaron de una incidencia de 3,2 casos por 100.000 habitantes con información relacionada hasta la semana 50 del año, a 15.6 casos 100.000 habitantes en la semana 52.

Pacientes sin diagnóstico

Con esto parece que no se presentara una estado crítico de la situación de contagios, lo que no quiere decir que la ciudadanía deba bajar la guardia FACEBOOK

TWITTER



Explicaron los funcionarios del Comité Científico, que entre las principales razones para el aumento de los casos figura, que los potenciales pacientes con bajos síntomas de la enfermedad no son diagnosticados por un profesional de la salud.



“No se realizan las pruebas y al no saber que pueden estar contagiados no permanecen aislados, lo que ayuda a la propagación del virus en una forma silenciosa”, manifestaron.



(Lo invitamos a leer: Mural en Quimbaya, Quindío, para resaltar 'la primera línea del covid')



El alcalde Carlos Ordosgoitia invitó a continuar con los protocolos de bioseguridad, a pesar de que no se evidencia un aumento en la ocupación de personas en cuidados intensivos.



Dice además el informe, que no se detecta un aumento significativo en la red hospitalaria y que actualmente se presentan 2 casos en UCI, 6 casos en unidades intermedias y 1 caso en hospitalización.



“Con esto parece que no se presentara una estado crítico de la situación de contagios, lo que no quiere decir que la ciudadanía deba bajar la guardia”, expresó el funcionario.

Señala así mismo, que el número de pruebas a corte de la semana 51 oscila entre 500 y 700 pruebas diarias, lo cual ha disminuido por que los pacientes no se realizan la toma respectiva.

Llamado para las pruebas

...deben acceder a realizarse las pruebas de detección del covid-19 aunque sean síntomas leves y aislarse para evitar riesgo de contagio FACEBOOK

TWITTER

Aprovecharon los funcionarios de la Secretaría de Salud para hacer un llamado a realizarse las pruebas covid-19.



“Las personas con obesidad, diabetes, mayores de 65 años, fumadores, embarazadas, niños con comorbilidades; como personal de salud deben acceder a realizarse las pruebas de detección del covid-19 aunque sean síntomas leves y aislarse para evitar riesgo de contagio”, indicaron.



(Le puede interesar: Con algunas novedades, la Feria de Manizales calienta motores)



De la misma manera informaron, que en la actualidad se presenta una alta tasa de contagios en los jóvenes, por lo que esta población deberá adoptar y aumentar las medidas de autocuidado, mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico.



En Montería la vacunación actualmente está en el 77 % de avance general, y con esquema completo 50,9 %, con 31.145 personas que han recibido su dosis de refuerzo.

Montería

Más noticias en Colombia

El emotivo recibimiento que le dieron en el Atlántico a patrullero liberado

El 'Top' 5 de las obras que se entregaron en Medellín en 2021