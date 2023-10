Denuncian ‘engaños’ en proyectos de vivienda de una constructora en Montería

Hace seis años, el ciudadano Marcos Dueñas y su esposa decidieron invertir sus ahorros en una vivienda de Montería, que recibiera a su primogénito y conformar ahí el hogar que tanto soñaron como familia. Sin imaginarse que el sueño se iba a convertir en “pesadilla”.



Se trata de la Urbanización Mandála, un proyecto de, aproximadamente, 400 viviendas a cargo de la empresa Enfoque Constructores, que está ubicado en el suroriente de la capital de Córdoba, donde el tecnólogo electricista depositó su confianza y sus millones.

El hombre, de 48 años, señala que esta compañía empezó hace una década con la primera fase de la obra sobre un plano que mostraba zonas verdes, deportivas, calles pavimentadas y parqueaderos.



“Pero, cuando en realidad le van a entregar la casa, se encuentra uno con una cantidad de obras inconclusas, donde los parques no existen, las zonas verdes no existen. Desde hace 10 años viene esa problemática”, asegura el denunciante.



Dueñas dice que, pese a esa situación, continuaron con la segunda etapa. Pero los trabajos agravaron el problema al dirigir, según indica, el canal de desagüe hacia unos lotes baldíos, “pensando que eran humedales”.



Tiempo después, los propietarios de dichos lotes intervinieron el área y taparon el canal, generándose un estancamiento del agua no solo en las calles, sino también en el interior de las viviendas.



“Ahí empezó nuestra desgracia. A nosotros se nos subía el agua a un metro más o menos, dentro de las casas. Perdimos muebles, madera, colchones y hubo gente damnificada”, manifiesta el ciudadano.

Manzana M - P de Mandála, recientemente. Foto: Marcos Dueñas

Este caso fue denunciado en su momento ante la alcaldía de Montería, que realizó “una adición al proyecto de mejoramiento de vía” en inmediaciones del sector y puso en marcha la obra para un canal de desagüe, el cual avanza actualmente en un 90 por ciento, según indica Dueñas.



“La constructora siguió vendiendo proyectos, como Arboleda, con la misma metodología y así ha engañado a todos los habitantes de ahí. Como protesta, fuimos y protestamos en sus oficinas. Tras convertirse en un problema de orden público, la Alcaldía tomó la determinación de cerrarle el proyecto de Arboleda por ocho días. Pero, como tenía varios proyectos, lo que hizo fue que movió la maquinaria y siguió ejecutando los trabajos normalmente”, recuerda el afectado.



Marcos Dueñas apunta que los problemas no se detienen allí e incluso señala que el pasado miércoles 12 de octubre algunos vecinos volvieron a sufrir con las inundaciones, debido a que la obra del canal aún no la terminan.



“El canal lo hicieron en un predio privado, esa es la primera problemática. La segunda problemática: hicieron un alcantarillado ineficiente, no hicieron una estación de bombeo. Apenas se hacen las 4 de la tarde, ya se rebosan las alcantarillas”, señala.

Dueñas también cuestiona el alumbrado público. Asegura que la constructora instaló unas lámparas que “no cumplía con la normativa”.



“La empresa encargada del alumbrado público en Montería no le recibió, porque no cumplía con las normas Retie. Entonces no hacían mantenimiento a las lámparas. Hicimos una protesta y dijimos que no íbamos a pagar más impuesto de alumbrado público. Hasta ahora, después de 10 años, es que vienen a hacer un inventario de las luces para reponerlas, pero el problema aún está”, dice Dueñas.



Dueñas, quien tiene una miscelánea en la casa de Mandála, donde convive con su familia desde hace seis años (la misma edad de su hijo), asegura que no viven tranquilos por la oscuridad al anochecer y la inseguridad que genera este panorama.

El ‘calvario’ de una ciudadana por la devolución de su dinero

Otro caso es el de Lisbeth Casarrubia, quien el año pasado salió favorecida con el subsidio de la caja de compensación y no lo pensó dos veces para invertir en un techo digno que la alojara a ella con sus dos hijos y su esposo.



Así fue como se interesó en la segunda etapa de Palo Alto, un proyecto de viviendas de interés social de 43 metros cuadrados en lotes de 98 metros cuadrados. Para empezar el proceso, separó la casa con 1 millón 500 mil pesos que consignó a Enfoque Constructores.



“Con el pasar de los días, fui a ver el terreno. No estaba listo aún, estaba en construcción. Pero, a principio de año, me entero que tienen problemas, que había casas que ni siquiera han entregado. En sus oficinas, tienen pancartas donde las personas los acusan de ‘ladrones’, por ‘falta de seriedad’”, dice la mujer.



Esta situación impulsó a Lisbeth desistir de comprar en Palo Alto. Fue así como el 20 de abril del presente año hizo la solicitud de desistimiento con una serie de documentos exigidos por la constructora. “Desde ahí empezó mi calvario”, recuerda.

La ciudadana asegura que cumplió con la documentación y, como respuesta, le indicaron desde la compañía que debía “esperar tres meses” para la devolución del dinero.



“Esperé tres meses y en julio me comuniqué con ellos, diciéndole que no me habían consignado y ya habían pasado los tres meses. Me salieron con el cuento que mandara nuevamente los papeles, porque… ¡No me dio ninguna razón!”, señala Casarrubia.



La mujer, de 32 años, asegura que ha insistido y en atención al cliente no le responden y, cuando le responden, le brindan información “inválida”, como por ejemplo números de teléfono que “no existen”.



“Esto es una falta de respeto. Uno como persona se siente mal. 1 millón 500 mil pesos no es cualquier cosa, así como está todo tan costoso ahora”, lamenta Lisbeth, quien se desempeña como cajera en un almacén de electrodomésticos y ahora ha tenido que pausar su proyecto de vida.



Ante este hecho, no descarta que presente una denuncia formal en la Fiscalía en los próximos días, según indica en medio de su desespero.



No obstante, días después de exponer su caso ante este medio, Lisbeth Casarrubia recibió la devolución de la suma correspondiente y así lo confirmó este jueves 26 de octubre en EL TIEMPO: “Sí, me devolvieron el dinero la semana pasada. ¡Por fin, Dios mío!”, expresó, ahora con tranquilidad.

La respuesta de la constructora Enfoque Constructores

Tras conocer estos casos, EL TIEMPO contactó a la constructora Enfoque Constructores para conocer su versión. El encargado de responder fue Daniel López, líder de Procesos de Cobro de la firma.



A través de un correo electrónico, el funcionario indicó brevemente: “Ambos casos fueron remitidos a las áreas encargadas para darles respuesta”.



En las últimas horas, Enfoque Constructores amplió su versión, precisando que esta compañía “no construye, solo hace gerencia y ventas de diferentes promotoras y constructoras”.



“De acuerdo a la información suministrada por la constructora de la urbanización Mandála, el canal presenta taponamiento por la construcción de una vía, vía por la cual en el pasado la constructora fue demandada a través de una acción popular y exonerada por no haber sido ésta la que construyó dicha vía”, señala.



Asimismo, la constructora manifiesta que el acueducto y alcantarillado fue entregado a la empresa Veolia, y “aclara que esta obra se realizó de acuerdo a lo exigido por esta empresa y fue supervisada por ellos directamente”.

Sobre el proyecto Palo Alto 2

Específicamente sobre el proyecto Palo Alto 2, este medio conoció un comunicado, firmado por Promotora Arboleda S.A.S. y dirigido a los compradores, asegurando que este no se desarrollará, ya que “no fue viable en términos ni financieros ni comerciales”.



“El sector inmobiliario no ha estado ajeno a la situación de la economía (inflación, altas tasas de interés, cambios en la normatividad para acceder a los subsidios) provocando una caída de más del 60 % en las ventas del mismo y un decrecimiento notorio en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el país, dadas las altas tasas de interés y los cambios de política de vivienda para que los compradores puedan acceder a subsidios, generando así incertidumbre, principalmente en el sector bancario”, se lee en la carta.



Agrega que el sector viene asumiendo desde 2020-21 un aumento en los costos de construcción (superior a lo presupuestado en materias primas y mano de mano obra) reflejado en los altos costos de materiales importados y materias primas como cemento, hierro y concreto, sumando adicionalmente un aumento en los costos de mano de obra, los cuales varían en función del salario mínimo, teniendo el mismo un aumento sin precedentes históricos cercanos.



“Promotora Arboleda S.A.S., durante este tiempo, ha buscado alternativas para lograr continuar con el proyecto Palo Alto 2, pero lastimosamente estas no se lograron materializar”, asegura la compañía.



Por lo anterior, indicó que los abonos realizados serán devueltos en su totalidad, incluyendo el valor de la separación.



“Para facilitar la devolución total del dinero, en próximos días se les comunicará el procedimiento a seguir para solicitar la devolución de lo abonado”, comunicó.



Sin embargo, la preocupación de estos ciudadanos sigue latente y viendo cómo sus sueños no se cumplen a cabalidad, por lo que han calificado la situación como un “engaño”.

