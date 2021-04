En Montería las multas por falta de bioseguridad tendrán descuentos

Si usted tiene pendiente por pagar un comparendo por violar el toque de queda, la ley seca o no portar el tapabocas durante la cuarentena en Montería, podrá acceder a un descuento del 60% en el valor de la sanción si cancela antes del 30 de junio próximo.



Es decir que pasaría de pagar $936.000 a $374.400.

El beneficio cobija a los infractores con comparendos impuestos hasta el 31 de agosto del año pasado, cuando el gobierno nacional levantó la medida de confinamiento en el país.



Esta iniciativa que surge de la Ley 2069 impulsada por el Congreso y que busca fortalecer el emprendimiento y la economía, fue incorporada en el nuevo estatuto tributario que el Concejo de Montería aprobó recientemente.



"Queremos incentivar la recuperación financiera y aliviar los bolsillos de los ciudadanos", dijo el concejal Luis Carlos López, ponente del proyecto de acuerdo que tuvo eco en el cabildo monteriano y ya fue sancionado por el alcalde Carlos Ordosgoitia.



López, quien también defendió el paquete de medidas tributarias relacionadas con Predial Unificado e Industria y Comercio, dijo que este alivio para los ciudadanos constituye una importante ayuda en los actuales momentos de dificultad económica.

"Sabemos que muchas personas aún tienen pendiente por pagar estas obligaciones impuestas por la ley, y que se hace necesario que las paguen pero apoyándolos desde la institucionalidad", agregó el concejal López.



De acuerdo con cifras del secretario de Gobierno de Montería, entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de marzo de este año se han impuesto 22.226 comparendos.



La medida prohibió la circulación de personas, exceptuando personal médico y fuerza pública.



Quienes incumplieron la restricción recibieron la respectiva sanción a través del Código de Convivencia Ciudadana.



En principio muchos creyeron que estas sanciones no tendrían repercusiones personales. Sin embargo, al momento de realizar un trámite oficial o concursar para un trabajo se encuentran con la dificultad por tener el reporte del mencionado comparendo.



Ante la exigencia, buena parte de los amonestados en Montería comenzaron a pagar. Lo hacen no solo en efectivo, sino con servicio social. La Secretaría de Gobierno local tramita certificados para validar que los sancionados han cumplido con tareas de limpieza en parques y otras labores comunitarias.



"No se trata de exponerlos al escarnio, sino que entiendan que todo el que infrinja normas debe asumir responsabilidad social, además de la pecuniaria", declaró el secretario de Gobierno municipal, Gabriel Moreno.



Los recursos que se perciben por esos conceptos van a una cuenta que distribuye porcentualmente a programas de la Policía, inspecciones, y financiación de actividades de cultura ciudadana.

GUDILFREDO AVENDAÑO

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA

