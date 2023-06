En Montecristo, Sur de Bolívar, nada se mueve si no es ordenado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o ‘los paracos’, como les dicen sus habitantes a este grupo armado ilegal que opera en la región y que parece haberse tomado a la población.



Así lo denuncian sus habitantes, quienes solicitan reserva de las identidades, de lo contrario muy pronto una lápida estará colgando de sus cuellos y la de todos sus familiares.



“La situación es muy delicada, acá toda la población se encuentra atemorizada, tenemos miedo, pero queremos dar a conocer lo que está pasando”, dice la fuente que nos contacta y poco a poco va contando lo que suceden en esta población de 10 mil habitantes.



(Además: Ataques a fincas del Cauca prenden alarmas por invasiones en Colombia; así es panorama)

Muertes y secuestros a la orden del día en Montecristo

Facebook Twitter Linkedin

Montecristo, sur de Bolívar Foto: archivo particular

Cuentan las comunidades que el peligro está en todas las esquinas del municipio, que casi nadie quiere salir a la calle por el peligro que esto representa y por no encontrarse con un miembro de este grupo al margen de la ley y terminar desaparecido.

Para ir a algún sitio tenemos que pedirle permiso a ‘los paracos’, no podemos movilizarnos sin el consentimiento de ellos, hasta los funcionarios de la Alcaldía tienen que avisar cuando van a salir FACEBOOK

TWITTER

“Eso es lo que está pasando en Montecristo. Para ir a algún sitio tenemos que pedirle permiso a ‘los paracos’, no podemos movilizarnos sin el consentimiento de ellos, hasta los funcionarios de la Alcaldía tienen que avisar cuando van a salir”, cuenta.



Informó sobre la muerte de una persona identificada como Francisco Manuel Gaince Yépez, quien apareció asesinado por ahorcamiento.



(También: Cartagena: SAE cumple fallo y regresa predio en Tierrabomba, tras dos décadas de pleito)



“Nadie sabe por qué lo hicieron. Lo que queremos es alertar a las autoridades por fuera del municipio sobre lo que está pasando, para ver si hacen algo y tomen el control para beneficio de la población”, indicó.



“Todos saben quienes son, saben que fueron los paramilitares, pero nadie quiere decir nada por el temor de terminar muertos Necesitamos que nos ayuden”, expresa.

Los sacan de las casas, los matan y los desaparecen

Facebook Twitter Linkedin

Las calles solas en Montecristo, sur de Bolívar, ante la amenaza de violentos. Foto: Alcaldía de Montecristo

Señala además que a los jóvenes los están sacando de sus casas para asesinarlos, sin saber tampoco cuál es el motivo.

Se acaban de llevar a un muchacho que trabaja como mototaxista, Se llama Luis Vega. Los paramilitares se lo llevaron sin que alguien pudiera evitarlo FACEBOOK

TWITTER

“Se acaban de llevar a un muchacho que trabaja como mototaxista, Se llama Luis Vega. Los paramilitares se lo llevaron sin que alguien pudiera evitarlo”, indica.



Apenas han pasado pocos minutos desde la charla con la fuente, cuando nos informa sobre otra persona que fue sacada de su vivienda.



(Le puede interesar: Envían a prisión a exalcaldes de dos municipios del Cauca)



Se trata de otro mototaxista de nombre Luis Ángel Sampayo y dice que su familia se encuentra desesperada por la situación. “Son dos personas secuestradas que a lo mejor terminan también muertos como Francisco Manuel Gaince Yépez”, afirma.

La Policía también tiene miedo de operar regularmente

Facebook Twitter Linkedin

Insegridad en el sur de Bolívar. Foto: Policía Nacional

Con relación a la fuerza pública que hace presencia en el municipio, dice que también tienen temor de que los maten. Anota que prácticamente no salen de la Estación de Policía.



“No salen de la Estación, están todo el día al interior de la sede donde funciona y la Armada Nacional no hace presencia por nuestro pueblo”, anotó.



Dice una vez más que las calles se encuentran solas. “No se ve nadie en las calles, estamos secuestrados en nuestras propias casas”, precisa.



“Vivir así es muy difícil, no tenemos tranquilidad. Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ser objetivo de este grupo armado que se encuentra en la población sin ningún control”, explica.

Combates con las Farc y el ELN

De acuerdo con las informaciones, la situación no se limita solamente a lo que sucede en la cabecera municipal, sino que se extiende a la zona donde operan las minas, donde se presentan enfrentamientos con la guerrilla de las Farc y del ELN que también opera en la región.

Todos los días hay combates en las minas, bajan muertos de los dos bandos y los heridos los llevan a otros municipios, como Guaranda en Sucre FACEBOOK

TWITTER

“La cabecera municipal está en poder de los paramilitares y la guerrilla se encuentra ubicada del lado de las minas. Parece que no sucediera nada, porque no se informe, pero a cada momento hay personas muertas por los enfrentamientos”.



“Todos los días hay combates en las minas, bajan muertos de los dos bandos y los heridos los llevan a otros municipios, como Guaranda en Sucre. Nunca los reportan y las cosas quedan en el anonimato”, indica.Piden la presencia activa de la fuerza pública para que la tranquilidad llegue a su población.

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre Bolívar

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas en los municipios de Mompox, Hatillo de Loba, Margarita y San Fernando, en el centro de Bolívar.



La Alerta Temprana 021 de 2023 advierte que el grupo armado estaría intimidando a los líderes sociales, aspirantes a cargos públicos, campesinos y comerciantes. Los estaría extorsionando y pidiendo ‘impuestos’ ilegales.



“Pudimos evidenciar que existen presiones contra la comunidad para imponer ‘normas de conducta’. En reuniones convocadas por las AGC se ordenan restricciones a la movilidad, se realizan amenazas contra líderes y líderes sociales y comunitarios. En estos cuatro municipios también se han presentado homicidios selectivos”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.



Las autoridades señalaron que el Clan del Golfo estaría haciendo patrullajes en los municipios e imponiendo horas para el cierre de los establecimientos comerciales, entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Más noticias en EL TIEMPO

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo