Así pasa los días monja colombiana secuestrada en África por Al-Qaeda

Se cumplen cuatro años desde que varios miembros armados del grupo Al-Qaeda secuestraron a la religiosa nariñense Gloria Cecilia Narváez, en una aldea de Malí, cerca de Burkina Faso en África. Desde ese 7 de febrero del 2017 sus familiares en Nariño no han dejado de solicitar ante las autoridades competentes su intervención, para la pronta liberación de la monja misionera.

Desde que se conoció la última prueba de supervivencia, -un video del 13 de julio de 2018- en la que la religiosa aparece prestando unos servicios de enfermería a otros privados de la libertad, sus seres queridos se han aferrado a la oración con la esperanza de volver a verla con vida, porque creen que los canales diplomáticos y gubernamentales en el país no han servido.



Cuatro años después de su triste e inesperado plagio, la Diócesis de Pasto promovió este domingo una jornada de oración que se extendió a todas las parroquias del departamento de Nariño, cuya finalidad no fue otra que la de reclamar su libertad y el regreso al seno de su hogar.



Su hermano, el docente Édgar Narváez, a través de mensajes cordiales, peticiones respetuosas y hasta verdaderas súplicas, no se ha cansado de pedir que dejen libre a la religiosa de 61 años de edad.



Del estado en que se encuentra su hermana, lo supo con la liberación de la trabajadora humanitaria de nacionalidad francesa Sophie Pétronin, quien fuera secuestrada por el grupo Al-Qaeda en el año 2016 y dejada en libertad el 8 de octubre de 2020.



“Hicieron una amistad muy buena, participaron en muchas actividades, inclusive hasta le enseñó a hablar francés”, cuenta Edgar, y revela que la extranjera estuvo en cautiverio con su hermana casi 3 años y medio.



También le contó en su charla telefónica, lo complejo del secuestro en esa apartada región del planeta.



La tienen en un cambuche, en donde los días para la religiosa colombiana son prácticamente eternos.



“Para no desesperarse ella cuenta los animales que pasan por allí como jirafas, tortugas y cebras, cuenta también las piedras y la arena para que los días se pasen más rápido”, así son los momentos que pasa en cautiverio sor Gloria Cecilia, en un desierto localizado en la frontera entre Burkina Faso y Benín.



Tanto a la monja perteneciente a la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada como a los otros rehenes que son oriundos de distintos países del mundo, los vigilan de manera permanente “no los dejan ni un rato libre, están aislados totalmente en ese desierto”.



Los relatos de los momentos más difíciles que las dos vivieron privadas de la libertad lo conmovieron, aunque también le causaron cierto grado de malestar “porque a las dos misioneras las liberaron después de haber pagado un dinero, con mi hermana no se pudo porque como nadie está pagando entonces la dejaron, ella estaba esperando que la liberen”.



Hasta la fecha solo se conocen dos pruebas de vida.



Bajo vigilancia permanente

Para su hermano y el resto de familiares estas noticias algo alivian y sirven para mantener viva la esperanza de la liberación, “ojalá Dios quiera, ella está viva que es lo más importante, eso es lo que todos queremos”.



Les queda la tranquilidad de que los captores la están tratando bien, le ofrecen alimentación y medicamentos suficientes, “pero no tiene la libertad que ella quisiera tener”.



Sobre la jornada de oración promovida hoy en Nariño entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, afirma que “la intención es pedir por la liberación de la hermana Gloria Cecilia y para recordar los fatídicos cuatro años de secuestro, Dios quiera que se haga realidad su liberación”.



“Ya que no se puede ni política ni económicamente, esperamos presionar un poquito con la oración, para que la hermana quede libre y regrese sana y salva a su casa”, subraya el profesor, quien confiesa que ahora más que nunca confía en el poder de la oración.



“La oración tiene muchos beneficios y si se lo hace con devoción tiene muy buenos resultados”, recalca e insiste que las esperanzas nunca se han perdido y se mantienen firmes entre todos los miembros de su familia.



El obispo de la Diócesis de Pasto, monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, en la ceremonia religiosa que presidió este domingo en el templo de La Catedral, calificó de injusto y terrible el secuestro de la religiosa, “porque deshumaniza a las personas y lesiona gravemente su humanidad”.



Ante un reducido número de fieles el prelado dijo “quiero pedir una vez más a las autoridades nacionales y a quienes tienen la capacidad en los escenarios diplomáticos, de no olvidar a la hermana Gloria Cecilia y poner todo lo que esté a su disposición para conseguir su libertad”.



MAURICIO DE LA ROSA

Para EL TIEMPO

Pasto

