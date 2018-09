Escasean monedas y billetes de baja denominación en Santa Marta

En Santa Marta, los billetes de baja denominación y las monedas de 1000 y 500 son cada día más difíciles de conseguir. Las discusiones por los vueltos son comunes en las tiendas, busetas, taxis y establecimientos comerciales, donde no hay menudo para retornar por los pagos que realizan los usuarios.

Empresarios y comerciantes se preguntan dónde están yendo a parar esos billetes y monedas. La respuesta la dice tener Luis Fernando Sánchez, director de Undeco, quien asegura que son las familias de estratos dos, tres y cuatro las que se están quedando con este dinero, pues guardan en sus cajas fuertes y alcancías en las que hacen sus ahorros para las compras de fin de año.



"Es una práctica que se ha vuelto muy común entre los samarios especialmente después del mes de junio, cuando comienzan a guardar el recurso económico que les queda, para juntarlo y poder hacer frente a los gastos de las festividades decembrinas", señaló.



Desafortunadamente esta modalidad de ahorro está causando preocupación entre los tenderos, conductores de servicio público y administradores de establecimientos, quienes, ante la escasez de billetes de baja denominación y monedas, no encuentran manera de entregar el cambio correspondientes a los valores por el servicio o producto que consumen sus usuarios.



Las quejas y molestias por parte de los consumidores tampoco se han hecho esperar.



A través de las redes sociales, varios han puesto de manifiesto su inconformidad, debido a que en una carrera de taxi han tenido por ejemplo que pagar $8.000 y no $7.500 como marcó el taxímetro, debido a que el conductor no tuvo manera de entregarle la moneda de $500.



Los comerciantes hicieron un llamado angustioso a que se libere ese menudo y se eviten más altercados por la falta del billete y monedas de baja denominación.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA