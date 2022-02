Más de seis horas completa un hostigamiento contra la estación de Policía en la vereda Ospina Pérez del municipio de Ricaurte, en Nariño, donde varios videos grabados por sus pobladores muestran los fuertes disparos que los deja en medio de un peligroso fuego cruzado.

De acuerdo con los vídeos, desde la madrugada de este jueves se registran disparos y ráfagas de fusil desde la zona montañosa de esa localidad situada en el pie de monte costero de Nariño, que al parecer serían lanzados por miembros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (Eln), que hacen presencia en ese territorio.



También se puede observar el momento en el que una tanqueta con varios soldados del Ejército transita por la vía al mar y se aproxima hasta la zona montañosa, desde donde se hacen los constantes disparos.



Desde una humilde casa cercana se escuchan los gritos de una madre que les pide a sus indefensos hijos no salir y permanecer tirados en el piso, para no ser blanco de las balas.



En esos momentos de pánico y terror se escucha a la mujer cuando grita “mucho cuidado Sebastián, quédese quieto y no vaya a salir”.



Ante esta grave situación de orden público en esa jurisdicción de Nariño, el tráfico automotor en la vía que de Pasto conduce a Tumaco ha sido suspendido, por lo que un gran número de pasajeros de vehículos particulares y de servicio público se encuentran a la espera de que la situación retorne a la normalidad.



La Alcaldía de Ricaurte, semanas atrás, había adoptado varias medidas especiales, entre ellas el toque de queda del 18 al 20 de febrero, entre las 8 de la noche y las 5 de la madrugada, con el fin de mantener la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio.



Aún se desconoce si se han registrado muertos o heridos entre la población civil y los miembros de la Fuerza Pública.



Hasta el momento ni los organismos de seguridad ni la Gobernación de Nariño se han pronunciado sobre estos hechos.

