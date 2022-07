“Le recordamos a Paola Ochoa que el español hace parte de los idiomas oficiales de la ONU Por lo tanto, preguntarle a la nueva embajadora ante la ONU en Nueva York Leonor Zalabata que si habla inglés para poder asumir el cargo, hace parte del racismo estructural que debemos acabar”.



Así dijo en su cuenta de twitter, la líder indígena del Cauca y senadora de la República por la Circunscripción Especial Indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) Aida Quilcué.



(También lea: Congresista con zapatos de marihuana y vestido de reciclaje)

Esto a causa de la polémica que desató la periodista y locutora Paola Ochoa durante una entrevista que le hizo a la líder indígena arhuaca Leonor Zalabata luego de que el presidente electo Gustavo Petro la designara como embajadora en Naciones Unidas.

No, no hablo inglés, hablo el ika, el arhuaco y el español, que es la lengua de comunicación que tenemos FACEBOOK

TWITTER

“Doña Leonor, efectivamente la ONU es el organismo multilateral más importante del mundo con sede en Nueva York, con 193 estados miembros que la conforman y en donde la lengua del diálogo, de la comunicación, es el inglés. ¿Usted habla inglés?”, fue la pregunta que hizo la periodista en la emisora BluRadio.



Inmediatamente, Zalabata aseguró que no dominaba ese idioma, pero sí los de sus pueblos nativos.



“No, no hablo inglés, hablo el ika, el arhuaco y el español, que es la lengua de comunicación que tenemos”, respondió una de las nuevas coequiperas de Gustavo Petro.



Tras lo ocurrido, las críticas y reacciones en redes sociales, no dieron espera.



(Además: En estaciones de Policía Cali hay 80 detenidos en celdas diseñadas para 15)



Otro representante de los pueblos indígenas del Cauca, Feliciano Valencia, también se mostró indignado por la pregunta de Ochoa contra la entrante embajadora de la ONU.



“Los medios tradicionales no entienden que cuando usan el racismo, la aporafobia y la discriminación, quedan en ridículo ante la opinión pública. El país ya cambio Paola Ochoa, su periodismo rancio quedó atrás, el nuevo país requiere un nuevo periodismo que nos represente a todos”, aseveró Valencia.



Leonor Zabaleta es una líder indígena del Pueblo Ika (Arhuaco) de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ha caracterizado por defender los derechos humanos y representar a su pueblo.

Nació en un caserío del Refugio Arhuaco del municipio de Kwakumuke en el Cesar.



El presidente electo Gustavo Petro además de Zabaleta, también nombró a otros dos líderes indígenas dentro de su equipo de gobierno.



Uno de ellos al igual que Quilcué, un representante de los pueblos indígenas del Cauca: Giovani Yule.



La abogada embera y comisionada de la Verdad Patricia Tobón será la directora de la Unidad de Víctimas; y Giovani Yule, psicólogo Nasa, director de la Unidad de Restitución de Tierras.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN​