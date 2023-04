Los habitantes de la región de La Mojana en Sucre, líderes y ex alcaldes denunciaron que los trabajos que ejecutan las dragas para el cierre de cara de gato no sirven y que en el lugar hay un panorama de desolación.



Francisco Gómez Osorio, ex alcalde de Majagual, quien enfrentó emergencias en su jurisdicción por inundaciones, y trabajó para el cierre de los llamados ‘choros’, dice que las acciones en cara de gato se han convertido en una torre de babel.



“No hemos podido ponernos de acuerdo, nadie escucha a nadie con relación a los trabajos que se ejecutan en cara de gato”, dijo.

Modificar estrategias

TRISTEZA EN LA MOJANA

Gómez Osorio solicitó a los ingenieros que realizan las obras que modifiquen las estrategias, de lo contrario se agotarán los recursos destinados por las gobernaciones de Sucre, Bolívar y Córdoba y la ruptura de cara de gato no será cerrada.



“No le veo ninguna utilidad práctica a que estén arrojando el sedimento en una dársena, en donde no hay corriente ni ingreso de agua del río Cauca, pues esa dársena está acotada por megabolsas y por ahí no corren aguas hacia el San Jorge”, señaló.



Afirma, además, Gómez Osorio que en esa dársena no hay profundidades notorias, que son aguas con corrientes mínimas.



El Gobierno Nacional lo había advertido

Inundaciones en La Mojana. Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

“En esta labor llevan invertidas al menos cincuenta horas de dragado que equivalen nada menos que a ciento veinticinco millones de pesos y la playa conformada alcanza solamente unos 20 metros de longitud”, agrega Gómez Osorio.



Las palabras del ex alcalde de Majagual ratifican lo que advirtió el Gobierno Nacional, pero que las comunidades de la Mojana señalaron como una afrenta. "Las obras pueden resultar infructuosas porque el agua busca su cauce original", había dicho el Presidente de la República, Gustavo Petro, y confirmado por el director de la UNGRD.



Y también lo había dicho el Presidente: "La plata termina en los bolsillos de los contratistas y el riesgo para las vidas de las personas regresa al año siguiente con el próximo invierno"



“Considero que las dragas deben cortar el flujo es por donde está ingresando el agua, no por donde las megabolsas están sirviendo de escudo y protección a la región. Sólo al final del cierre del chorro podrían invertirse algunas horas para controlar las filtraciones que fluyen normalmente por los intersticios”, indica Gómez Osorio.



Señala también que para controlar el ingreso de las corrientes debe construirse primero una barrera con megabolsas, tubos, o madera en una especie de corraleja buscando sedimentar el daño que ha hecho el río y que debe hacerse ahora en verano.

600 horas de dragado no alcanzarán

Contrato busca garantizar la continuidad de los trabajos en Cara de Gato. Foto: Álex Angulo

Para este líder y otros más de la región, las 600 horas contratadas por las gobernaciones no alcanzarán para cerrar la ruptura.



“Con una operación aritmética sencilla y elemental podemos concluir que las 600 horas contratadas de dragas solamente alcanzarían para doce tramos iguales al tramo que hasta ahora se ha sedimentado en la dársena. Si ello es así, encendamos las alarmas, pues en metros lineales, sólo las horas contratadas alcanzarían para cerrar 240 metros, cuando el chorro de cara de gato tiene alrededor de 1.200 metros”, explicó.



Concluye que para tapar un kilómetro de ruptura los recursos no alcanzarán, si continúan trabajando con la misma metodología.



Pidió redireccionar las labores para que el dinero alcance y no lamentar que el río Cauca creció y se llevó los recursos.



“Los contratistas se llevarán la plata y los damnificados quedaremos viendo un chispero. No quiero imaginarme la angustia y las caras que pondremos cuando en otro de los cientos de PMU, casi inútiles todos, los sabios digan: Ya el río creció, se acabó la plata y no se pudo hacer más”, precisó el líder de la Mojana, como calcando las palabras que había dicho el Presidente de la República, Gustavo Petro, pero que fueron desoídas.

Insistirán en disminuir el

flujo de agua y cerrar la ruptura

Dragas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

José Ricaurte, coordinador de la Unidad de Riesgos en Bolívar, explicó los trabajos que se ejecutan en el punto de cara de gato.



“Se intervendrá con la profundización y recuperando el cauce natural y el material expulsado por la draga será dirigido a la orilla para ir cerrando los puntos más profundos y luego ir nivelando para crear un muro de protección”.



El objetivo es disminuir el flujo de agua y cerrar la ruptura.



“Se ampliará el canal de la esperanza para aumentar el porcentaje de agua que hoy solo es del 20 % y lograr por lo menos llegar a un 50 o 60 %. El 70 % restante es que pasa por cara de gato”, expresó José Ricaurte



Por lo pronto sólo una draga trabaja colocando sedimento en la dársena, mientras los habitantes de La Mojana ruegan para que el verano continúe y los trabajos puedan cumplir su objetivo.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo